Ζαχάροβα: Ο πύραυλος Burevestnik είναι η ρωσική απάντηση στις κινήσεις του ΝΑΤΟ

Η Ρωσία είναι υποχρεωμένη να αντιδρά στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες του ΝΑΤΟ με την ανάπτυξη νέων στρατηγικών συστημάτων, όπως ο πύραυλος Burevestnik, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
«Όσον αφορά συστήματα όπως ο Burevestnik, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει η ρωσική ηγεσία, η ανάπτυξή τους είναι αναγκαστική και στοχεύει στη διατήρηση της στρατηγικής ισορροπίας,» ανέφερε η Ζαχάροβα.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η Μόσχα «αναγκάζεται να αντιδρά στις ολοένα και πιο αποσταθεροποιητικές ενέργειες του ΝΑΤΟ στον τομέα, ιδίως, της αντιπυραυλικής άμυνας».
