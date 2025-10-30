Ζαχάροβα: Ο πύραυλος Burevestnik είναι η ρωσική απάντηση στις κινήσεις του ΝΑΤΟ

Η Ρωσία είναι υποχρεωμένη να αντιδρά στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες του ΝΑΤΟ με την ανάπτυξη νέων στρατηγικών συστημάτων, όπως ο πύραυλος Burevestnik, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Όσον αφορά συστήματα όπως ο Burevestnik, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει η ρωσική ηγεσία, η ανάπτυξή τους είναι αναγκαστική και στοχεύει στη διατήρηση της στρατηγικής ισορροπίας,» ανέφερε η Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η Μόσχα «αναγκάζεται να αντιδρά στις ολοένα και πιο αποσταθεροποιητικές ενέργειες του ΝΑΤΟ στον τομέα, ιδίως, της αντιπυραυλικής άμυνας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.