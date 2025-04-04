Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη νέα του δασμολογική πολιτική, δήλωσαν σήμερα δύο υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, καθώς το Ισραήλ επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από τις επαπειλούμενες αμερικανικές κυρώσεις.

Στο πλαίσιο της νέας σαρωτικής δασμολογικής πολιτικής που ανακοίνωσε ο Τραμπ, οι απροσδιόριστες εξαγωγές ισραηλινών αγαθών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν δασμό 17%. Οι ΗΠΑ είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του.

Ο Νετανιάχου έθεσε το θέμα στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τραμπ που έγινε χθες Πέμπτη, δήλωσαν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ βρισκόταν σε επίσκεψη στην Ουγγαρία. «Το μεγαλύτερο μέρος του μπορεί να επιλυθεί», δήλωσε ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους.

Αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε χθες ότι η τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ για τους δασμούς θα μπορούσε να επηρεάσει τις εξαγωγές μηχανημάτων και ιατρικού εξοπλισμού του Ισραήλ.

Το Ισραήλ είχε ήδη προχωρήσει την Τρίτη στην ακύρωση των εναπομεινάντων δασμών του στις αμερικανικές εισαγωγές. Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου πριν από 40 χρόνια και περίπου το 98% των αγαθών από τις ΗΠΑ είναι πλέον αφορολόγητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.