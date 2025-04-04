Τουρκία: Δημόσια εμφάνιση του Μπαχτσελί έπειτα από μακρά απουσία λόγω προβλήματος υγείας

Έπειτα από μακρά απουσία 65 ημερών, έκανε για πρώτη φορά δημόσια εμφάνιση σήμερα, 4 Απριλίου, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του ήταν στις 28 Ιανουαρίου, όποτε διαπιστώθηκε ότι επιδεινώθηκε το καρδιολογικό πρόβλημα που προϋπήρχε, και στις 6 Φεβρουαρίου οι γιατροί προχώρησαν στην αλλαγή της καρδιακής του βαλβίδας.

Κατά τη διάρκεια της μακράς απουσίας του, στη διάρκεια της οποίας μεσολάβησε η έκκληση του ηγέτη του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν για αφοπλισμό της κουρδικής οργάνωσης και η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Μπαχτσελί είχε κάνει μόνο ελάχιστες δημόσιες παρεμβάσεις, που τις επικοινωνούσε γραπτώς μέσω συνεργατών του. Το γεγονός αυτό έδωσε τροφή σε μία έντονη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του.

Κατά τη σημερινή πρώτη έξοδό του από την οικεία του στην Άγκυρα, όπου ανάρρωνε, ο Μπαχτσελί επισκέφθηκε τον τάφο του Αλπαρσλάν Τουρκές, ιστορικού ηγέτη του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος και ιδρυτή του ΜΗΡ.

Το ΜΗΡ του Μπαχτσελί, βασικός πολιτικός φορέας των υπερεθνικιστών Γκρίζων Λύκων, στηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Ερντογάν, στο πλαίσιο της «Λαϊκής Συμμαχίας» που έχουν συγκροτήσει οι δύο πλευρές. Η στήριξη αυτή αποδείχτηκε ζωτικής σημασίας για τον Τούρκο πρόεδρο από το 2016, όταν έγινε απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος, μέχρι και σήμερα. Πρόσφατα ο Μπαχτσελί, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης κατά της σύλληψης του Ιμάμογλου, είχε προειδοποιήσει ότι οι Γκρίζοι Λύκοι δείχνουν αυτοσυγκράτηση και η αντιπολίτευση θα πρέπει να το υπολογίζει αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

