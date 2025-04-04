Ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ κατηγόρησε την Τουρκία ότι παίζει «αρνητικό ρόλο» στη Συρία

Οι σχέσεις Ισραήλ - Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

Μια αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας για την επιρροή στη Συρία αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την εύθραυστη νέα κυβέρνηση της χώρας.

Το βράδυ της Τετάρτης, το Ισραήλ βομβάρδισε στρατιωτικούς στόχους στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροδρομίων - του στρατιωτικού αεροδρομίου της Χάμας και της βάσης Τ4 κοντά στη Χομς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας είπε ότι ο βομβαρδισμός ουσιαστικά κατέστρεψε τη βάση της Χάμα και είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις υπάλληλοι του υπουργείου Άμυνας να σκοτωθούν και άλλοι δώδεκα να τραυματιστούν σύμφωνα με μια συριακή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μπορεί οι αεροπορικές επιδρομές να έπληξαν τη Συρία, αλλά ο πραγματικός τους στόχος ήταν η Τουρκία, σχολιάζει σε ανάλυσή του το BBC.

Μετά την επίθεση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε την Τουρκία ότι παίζει «αρνητικό ρόλο» στη Συρία και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέβτ αλ Σαράα, ότι «θα πλήρωνε πολύ βαρύ τίμημα» εάν επέτρεπε σε «εχθρικές δυνάμεις» να εισέλθουν στη χώρα του.

Η Άγκυρα διαπραγματεύεται επί του παρόντος ένα κοινό αμυντικό σύμφωνο με τη νέα κυβέρνηση του Σαράα και έχουν υπάρξει ευρέως διαδεδομένες αναφορές ότι η Τουρκία μετακινείται για να σταθμεύσει αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας στις αεροπορικές βάσεις Τ4 και στο Χαλέπι της Συρίας.

Οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, με την Άγκυρα να εισάγει εμπορικούς περιορισμούς και να κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία.

Αυτή η περιφερειακή ένταση διαδραματίζεται τώρα σε νέο έδαφος στη Συρία.

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές την Τετάρτη, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγόρησε το Ισραήλ ότι αποσταθεροποιεί την περιοχή «προκαλώντας χάος και τροφοδοτώντας την τρομοκρατία» και είπε ότι είναι πλέον η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της περιοχής.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η χώρα του δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με το Ισραήλ και ότι η Συρία θα μπορούσε να καθορίσει τις δικές της πολιτικές με τον νότιο γείτονά της.

Ο νέος ηγέτης της Συρίας έχει επανειλημμένα κάνει σαφές ότι δεν αναζητά αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Αμέσως μετά την απομάκρυνση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο, είπε στο BBC ότι η Συρία δεν θα αποτελέσει απειλή για καμία χώρα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η τοπική κυβέρνηση στη νότια πόλη Deraa είπε ότι εννέα άμαχοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό, κατά τη διάρκεια της βαθύτερης εισβολής εκεί μέχρι σήμερα από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Τσαρλς Λίστερ, επικεφαλής του Προγράμματος για τη Συρία στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής που εδρεύει στις ΗΠΑ, το οποίο μελετά την περιοχή, έχει καταμετρήσει περισσότερες από 70 χερσαίες εισβολές στη νοτιοδυτική Συρία από τον Φεβρουάριο, περιγράφοντάς την ως «μια εξαιρετικά επικίνδυνη στιγμή - και μια περ

Πηγή: skai.gr

