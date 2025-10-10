Λογαριασμός
Συνάντηση Νετανιάχου με Κούσνερ και Γουίτακερ για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα

H συζήτηση θα επικεντρωθεί στην επόμενη ημέρα, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και τη σύσταση ειδικής ομάδας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί την Παρασκευή στις 13:00 με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στιβ Γουίτακερ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με το ynet news. 

H συζήτηση θα επικεντρωθεί στη δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα  -την επόμενη μέρα, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και τη σύσταση μιας δια-αραβικής ειδικής ομάδας.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, θα συμμετάσχει επίσης στη συνάντηση, όπου θα δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με την άφιξη 200 Αμερικανών στρατιωτών που θα σταθμεύσουν στο Ισραήλ και θα εποπτεύουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

