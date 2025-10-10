Λογαριασμός
Λωρίδα της Γάζας: Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού

Ορισμένες δυνάμεις αποσύρθηκαν πλήρως από τη Γάζα, ενώ άλλες θα παραμείνουν σε θέσεις κατά μήκος των γραμμών ανάπτυξης που έχουν συμφωνηθεί

Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας η μερική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας προς τις συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης που προβλέπει η συμφωνία με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση.

Ορισμένες δυνάμεις αποσύρθηκαν πλήρως από τη Γάζα, ενώ άλλες θα παραμείνουν σε θέσεις κατά μήκος των γραμμών ανάπτυξης που έχουν συμφωνηθεί.

Η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων πραγματοποιήθηκε υπό την κάλυψη πυρών του πυροβολικού και αεροπορικών επιδρομών σε ορισμένες περιοχές.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ αναμένεται να ολοκληρώσουν την επιχείρηση μερικής απόσυρσης σήμερα το βράδυ, τηρώντας την προθεσμία των 24 ωρών από την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας με τη Χαμάς από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Μετά την ολοκλήρωση της μερικής απόσυρσης, οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ θα συνεχίσουν να έχουν υπό τον έλεγχό τους το 53% της επικράτειας της Λωρίδας - κυρίως τμημάτων που βρίσκονται εκτός αστικών περιοχών.

Το τμήμα του θύλακα που θα παραμείνει υπό ισραηλινό έλεγχο περιλαμβάνει μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος ολόκληρης της συνοριακής γραμμής της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας - στα σύνορα Αιγύπτου-Γάζας - καθώς και την Μπέιτ Χανούν και την Μπέιτ Λαχίγια στο βόρειο άκρο της Λωρίδας, μια κορυφογραμμή στα ανατολικά περίχωρα της πόλης της Γάζας και μεγάλα τμήματα της Ράφα και της Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

