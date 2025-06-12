Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες.

Η συνάντηση στις 8:00 μ.μ. - η οποία αναφέρθηκε ήδη την Τρίτη - πραγματοποιείται εν μέσω αυτού που ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «ενδεικτική πρόοδο» στις συνομιλίες για τους ομήρους με τη Χαμάς.

Ανησυχία προκαλεί ωστόσο το γεγονός ότι πραγματοποιείται λίγο μετά τις αναφορές και τις ανώνυμες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων σε μέσα ενημέρωσης ότι ανησυχούν για το ενδεχόμενο επικείμενης ισραηλινής επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

