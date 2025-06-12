Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν νέα προειδοποίηση εκκένωσης για περιοχές στη νότια Λωρίδα της Γάζας, επεκτείνοντας ελαφρώς τη ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας στην περιοχή.

«Οι IDF επιχειρούν με μεγάλη ένταση στις περιοχές όπου βρίσκεστε, με στόχο την καταστροφή των δυνατοτήτων των τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε στο X (πρώην Twitter) ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Συνταγματάρχης Avichay Adraee, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με χάρτη που δείχνει τις ζώνες που πρόκειται να εκκενωθούν.

#عاجل ‼️ الى كل المتواجدين في مركز مدينة خان يونس، معسكر خان يونس وحي البطن السمين في بلوكات 63, 64, 100, 107, 108



⭕️جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جداً في مناطق وجودكم لتدمير قدارت المنظمات الإرهابية



⭕️من أجل سلامتكم، اخلوا فوراً الى المآوي في المواصي



⭕️أوامر الاخلاء لا تشمل… pic.twitter.com/Z7OPxNAWPT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2025

Οι Παλαιστίνιοι πολίτες που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές καλούνται να κατευθυνθούν προς τη δυτική πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

