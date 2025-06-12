Λογαριασμός
Νέα προειδοποίηση εκκένωσης από τις IDF στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Οι Παλαιστίνιοι πολίτες που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές καλούνται να κατευθυνθούν προς τη δυτική πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, για λόγους ασφαλείας

IDF

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν νέα προειδοποίηση εκκένωσης για περιοχές στη νότια Λωρίδα της Γάζας, επεκτείνοντας ελαφρώς τη ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας στην περιοχή.

«Οι IDF επιχειρούν με μεγάλη ένταση στις περιοχές όπου βρίσκεστε, με στόχο την καταστροφή των δυνατοτήτων των τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε στο X (πρώην Twitter) ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Συνταγματάρχης Avichay Adraee, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με χάρτη που δείχνει τις ζώνες που πρόκειται να εκκενωθούν.

Οι Παλαιστίνιοι πολίτες που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές καλούνται να κατευθυνθούν προς τη δυτική πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, για λόγους ασφαλείας.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Χαμάς IDF
