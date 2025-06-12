Η πρώην Επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο της νέας ειδικής απεσταλμένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ουκρανούς που βρίσκονται στα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν τον διορισμό και μίλησαν στο Politico, η Γιόχανσον θα αναλάβει τη νεοσύστατη αυτή θέση, στο πλαίσιο της εποπτείας της πρόσφατα ανακοινωθείσας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων.

Η Γιόχανσον, πρώην υπουργός της Σουηδίας, διετέλεσε επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων από το 2019 έως το 2024. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, επισκέφθηκε επανειλημμένα την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και τον προσφυγικό καταυλισμό στα σύνορα με τη Ρουμανία. Τον Σεπτέμβριο του 2023, της απονεμήθηκε το ουκρανικό παράσημο Αξίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα την παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους περίπου 4,3 εκατομμύρια Ουκρανούς που εκτοπίστηκαν μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 και έχουν βρει καταφύγιο στην ΕΕ.

Παράλληλα, παρουσίασε το σχέδιό της για τη μεταφορά των προσφύγων σε μόνιμα νομικά καθεστώτα ή, εναλλακτικά, για τη διευκόλυνση της ασφαλούς επιστροφής τους στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν κέντρα πληροφόρησης που θα λειτουργούν σε συνεργασία με τις ουκρανικές αρχές και θα παρέχουν καθοδήγηση για την ένταξη ή τον επαναπατρισμό των εκτοπισμένων.

Ο ρόλος της ειδικής απεσταλμένης, όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, θα είναι να ενισχύσει τον συντονισμό, να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των Ουκρανών προσφύγων και να συμβάλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση πρακτικών εργαλείων υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των νέων κέντρων.

Η Ουκρανία έχει εδώ και καιρό θέσει ως προτεραιότητα τον επαναπατρισμό των πολιτών της, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή, ενώ κάποιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για αυξανόμενη «εξάντληση από την υποδοχή» των Ουκρανών προσφύγων, άλλες χώρες-μέλη επιθυμούν να τους διατηρήσουν στο εργατικό δυναμικό τους, αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους.

