ΗΠΑ: Ξεσπάσματα Τραμπ στα social: «Αύριο ο Μπάιντεν θα έχει ξεχάσει ότι αποχώρησε»

Σε μπαράζ αναρτήσεων στην πλατφόρμα του Truth Social επιδίδεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την προεκλογική κούρσα. Ο Τραμπ, που… υποστήριζε τον Μπάιντεν για να παραμείνει υποψήφιος, ξέσπασε μετά τις ραγδαίες εξελίξεις.



«Ποιος κυβερνά τη χώρα μας αυτή τη στιγμή; Δεν είναι ο ανέντιμος Τζο, δεν έχει ιδέα πού βρίσκεται. Εάν δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, δεν μπορεί να κυβερνά τη χώρα μας!!!»



Σε δύο ακόμη εξάρσεις του, ο Τραμπ έγραψε: «Ο Μπάιντεν δεν είχε ποτέ Covid. Είναι απειλή για τη Δημοκρατία!»



«Δεν τελείωσε! Αύριο ο αντέντιμος Τζο Μπάιντεν θα ξυπνήσει και θα ξεχάσει ότι αποχώρησε από την κούρσα σήμερα!» πρόσθεσε.



Ο Τραμπ κάλεσε επίσης το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να «αποζημιωθεί για απάτη» - και είπε ότι η επόμενη τηλεοπτική συζήτηση θα πρέπει να γίνει στο Fox News και όχι στο ABC.



Νωρίτερα, ανέφερε: «έτσι, αναγκαζόμαστε να ξοδέψουμε χρόνο και χρήμα για να αντιμετωπίσουμε τον ανέντιμο Τζο Μπάιντεν, κάνει κακές δημοσκοπήσεις μετά από μια άθλια τηλεμαχία και εγκαταλείπει την κούρσα. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν θα έπρεπε να αποζημιωθεί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για απάτη, καθώς όλοι γύρω από τον Τζο, συμπεριλαμβανομένων των γιατρών του και των Μέσων Ψεύτικων Ειδήσεων, γνώριζαν ότι δεν ήταν ικανός να θέσει υποψηφιότητα ή να είναι πρόεδρος; Απλώς ρωτάω;»

«Ως τον χειρότερο πρόεδρο μακράν στην ιστορία της χώρας», χαρακτήρισε εξάλλου ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν λίγη ώρα αφότου ο τελευταίος, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την προεκλογική κούρσα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το CNN λίγα λεπτά, μετά την παραίτηση, ο πρώην πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε επίσης ότι αν και δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, πιστεύει ότι η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα είναι πιο εύκολο να νικηθεί από ό,τι αν θα ήταν ο Μπάιντεν.

«Ο ανέντιμος Τζο Μπάιντεν δεν ήταν ικανός να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος και σίγουρα δεν είναι ικανός να είναι πρόεδρος – και δεν ήταν ποτέ!» σημείωσε ακόμα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

