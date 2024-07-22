Σε επ' αόριστον απεργία έχουν κατέβει από τις 10 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στην εταιρεία - κολοσσό Samsung Electronics στη Νότια Κορέα, με αίτημα την αύξηση των μισθών τους και επιδόματα.
Χιλιάδες μέλη του National Samsung Electronics Union κλιμάκωσαν χθες τις κινητοποιήσεις τους - με γενικές συνελεύσεις και πορείες - καθώς σήμερα αναμένονται νέες συνομιλίες με την εταιρεία.
Ωστόσο, το συνδικάτο κατηγορεί τη διοίκηση της μεγαλύτερης βιομηχανίας της Νότιας Κορέας ότι δεν ήταν πρόθυμη να διαπραγματευτεί.
Δείτε φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.