Κρίσιμη ημέρα για την απεργία χιλιάδων εργαζομένων στη Samsung στη Νότια Κορέα – Δείτε φωτογραφίες 

Χιλιάδες μέλη του National Samsung Electronics Union κλιμάκωσαν χθες τις κινητοποιήσεις τους, καθώς σήμερα αναμένονται νέες συνομιλίες με την εταιρεία

Samsung απεργία Νότια Κορέα

Σε επ' αόριστον απεργία έχουν κατέβει από τις 10 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στην εταιρεία - κολοσσό Samsung Electronics στη Νότια Κορέα, με αίτημα την αύξηση των μισθών τους και επιδόματα. 

Χιλιάδες μέλη του National Samsung Electronics Union κλιμάκωσαν χθες τις κινητοποιήσεις τους - με γενικές συνελεύσεις και πορείες - καθώς σήμερα αναμένονται νέες συνομιλίες με την εταιρεία. 

Ωστόσο, το συνδικάτο κατηγορεί τη διοίκηση της μεγαλύτερης βιομηχανίας της Νότιας Κορέας ότι δεν ήταν πρόθυμη να διαπραγματευτεί.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Samsung Νότια Κορέα
