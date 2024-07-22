Σε επ' αόριστον απεργία έχουν κατέβει από τις 10 Ιουλίου οι εργαζόμενοι στην εταιρεία - κολοσσό Samsung Electronics στη Νότια Κορέα, με αίτημα την αύξηση των μισθών τους και επιδόματα.

Χιλιάδες μέλη του National Samsung Electronics Union κλιμάκωσαν χθες τις κινητοποιήσεις τους - με γενικές συνελεύσεις και πορείες - καθώς σήμερα αναμένονται νέες συνομιλίες με την εταιρεία.

Ωστόσο, το συνδικάτο κατηγορεί τη διοίκηση της μεγαλύτερης βιομηχανίας της Νότιας Κορέας ότι δεν ήταν πρόθυμη να διαπραγματευτεί.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.