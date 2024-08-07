Για τα χειρότερα προετοιμάζεται το Ισραήλ περιμένοντας τα αντίποινα από το Ιράν. Βαθιά κάτω από την πόλη της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ, υπάρχει ένα τεράστιο υπόγειο νοσοκομείο.

Εκατοντάδες κρεβάτια είναι παρατεταγμένα μέσα στους τσιμεντένιους τοίχους του. Διαθέτει χειρουργεία, μαιευτήριο και ιατρικές προμήθειες στοιβαγμένες σε γωνίες. Το νοσοκομείο είναι άδειο προς το παρόν ωστόσο διαθέτει ότι είναι απαραίτητο για να δεχτεί ασθενείς σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

Πρόκειται για το Ιατρικό Κέντρο Rambam το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ το 2006.

Συνήθως χρησιμοποιείται ως ένας πολυώροφος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε νοσοκομείο σε λιγότερο από τρεις ημέρες. Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου και τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, το νοσοκομείο είναι σε ετοιμότητα.

Η εγκατάσταση διαθέτει περισσότερες από 2.000 κλίνες για να δεχτεί ασθενείς σε περίπτωση που το Ισραήλ δεχτεί μεγάλης κλίμακας επίθεση.

«Πότε, πότε, πότε θα συμβεί; Κανείς δεν ξέρει. Μιλάμε πολύ για αυτό», λέει ο Δρ Avi Weissman, ο ιατρικός διευθυντής του κέντρου. «Ο κόσμος είναι ανήσυχος. Αυτός και το προσωπικό του απλώς ελπίζουν ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας δε θα διαρκέσει πολύ» προσθέτει.

Η πόλη Χάιφα που βρίσκεται το νοσοκομείο βρίσκεται τόσο πολύ κοντά στο Λίβανο που η πόλη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε επιθέσεις, σύμφωνα με το BBC. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ έχουν συνηθίσει σε ασκήσεις έκτακτης ανάγκης. Τα παιδιά στα σχολεία κάνουν τακτικά πρόβες σε περίπτωση επίθεσης.

«Η πόλη είναι σαν μια ωρολογιακή βόμβα που χτυπάει», λέει μια κάτοικος της πόλης στο BBC. «Κάθε στιγμή μπορεί να σημάνει συναγερμός. Θα πεθάνω; Θα έχω χρόνο να πάω στην οικογένειά μου;» αναρωτιέσαι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.