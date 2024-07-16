Ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σαμποτάρει ενεργά την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας εκεχειρίας λόγω της πίεσης που δέχεται από τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ παρά το γεγονός ότι η Χαμάς έχει υποχωρήσει στο αίτημα του Ισραήλ να μην σταματήσει ο πόλεμος πριν από την πρώτη φάση της συμφωνίας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Jerusalem Post.

Ειδικότερα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η τεράστια παραχώρηση της Χαμάς θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα και μέχρι την επόμενη εβδομάδα ορισμένοι όμηροι θα είχαν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους.

Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η Jerusalem Post, το υποκείμενο πλαίσιο στο οποίο ο διευθυντής της Μοσάντ, ο διευθυντής της Σιν Μπετ και ο στρατηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων οδήγησαν τη Χαμάς να συμφωνήσει πριν από μερικές εβδομάδες, θα επέτρεπε στο Ισραήλ να πάρει πίσω αρκετούς ομήρους.

Όμως, καθώς οι διαπραγματεύσεις εντείνονταν επί του συμφωνημένου πλαισίου, ο Νετανιάχου πρόσθεσε τουλάχιστον δύο νέες προϋποθέσεις.

Ξαφνικά, απαίτησε να προστεθεί στους όρους ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί ποτέ από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας και ότι δεν θα επιτραπεί σε καμία ένοπλη δύναμη της Χαμάς να επιστρέψει στη βόρεια Γάζα.

Αν και κατά την έναρξη οι συγκεκριμένες θέσεις συμπεριλαμβάνονταν στο διαπραγματευτικό πλαίσιο του Ισραήλ, στην πορεία αποσύρθηκαν προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση επί του τρέχοντος πλαισίου. Ο Νετανιάχου κατηγορείται ότι κατέστρεψε τη συμφωνία

Μάλιστα, το δημοσίευμα προσθέτει ότι πηγές απέρριψαν τις δύο νέες απαιτήσεις του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τες άσχετες στο ζήτημα της ασφάλειας, ενώ ερμηνεύτηκαν ως προσπάθεια του Νετανιάχου να κρατήσει τον Μπεν-Γκβίρ εντός της κυβέρνησης και να εμποδίδει την ανατροπή της.

Σύμφωνα με πηγές, το Ισραήλ είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με την Αίγυπτο για τη χρήση υπέργειων αισθητήρων – για τους οποίους το Ισραήλ θα είχε τον έλεγχο - και ένα νέο υπόγειο φράγμα, που θα εμποδίζει τη Χαμάς να επανεξοπλιστεί ακόμα και όταν οι δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού παραδώσουν την περιοχή σε δυνάμεις της Αιγύπτου και των ΗΑΕ.

Επιπλέον, η Χαμάς εξακολουθεί να έχει τεράστιες ποσότητες όπλων στη βόρεια Γάζα.

Ως εκ τούτου, πηγές ανέφεραν ότι οι δυνάμεις της Χαμάς δεν χρειάζεται να φέρουν όπλα πίσω στη βόρεια Γάζα και ο ισχυρισμός του επαναεξοπλισμού της αποτελεί μόνο πολιτικό σύνθημα.



Πηγή: skai.gr

