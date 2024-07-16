Λογαριασμός
Ομάν: 9 νεκροί και 28 τραυματίες από πυρά κοντά σε τζαμί - Δείτε βίντεο

Οι τρεις δράστες σκοτώθηκαν

Ομάν

Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν από την ανταλλαγή πυρών γύρω από ένα σιιτικό τέμενος της Μουσκάτ, στο Ομάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι τρεις δράστες σκοτώθηκαν επίσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ, τέσσερα από τα θύματα ήταν πακιστανικής καταγωγής. Άλλοι 28 άνθρωποι, διαφόρων εθνικοτήτων, τραυματίστηκαν. Οι τέσσερις από αυτούς είναι αστυνομικοί ή διασώστες.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Από το Ισλαμαμπάντ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ επιβεβαίωσε ότι τέσσερις Πακιστανοί είναι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης. Εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας του στο σουλτανάτο του Ομάν και την πρόθεσή του να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην έρευνα για το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

