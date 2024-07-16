Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν από την ανταλλαγή πυρών γύρω από ένα σιιτικό τέμενος της Μουσκάτ, στο Ομάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία.

#عاجل /



شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية تعلن إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط وأسفرت عن وفاة 5 أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة (28) شخصًا من جنسيات… July 16, 2024

Οι τρεις δράστες σκοτώθηκαν επίσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ, τέσσερα από τα θύματα ήταν πακιστανικής καταγωγής. Άλλοι 28 άνθρωποι, διαφόρων εθνικοτήτων, τραυματίστηκαν. Οι τέσσερις από αυτούς είναι αστυνομικοί ή διασώστες.

BREAKING: Heavy gunfire erupts at a mosque in Oman, reports of casualties pic.twitter.com/CWyPW02MCn — BNO News (@BNONews) July 15, 2024

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Από το Ισλαμαμπάντ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ επιβεβαίωσε ότι τέσσερις Πακιστανοί είναι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης. Εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας του στο σουλτανάτο του Ομάν και την πρόθεσή του να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην έρευνα για το συμβάν.

🚨 BREAKING: SUSPECTED TERRORIST ATTACK IN MUSCAT, OMAN



Multiple casualties, potentially up to 20, reported after gunmen opened fire during a religious gathering in Muscat.



The attack occurred outside a Hussaynia.



Footage shows people fleeing as gunfire erupts.



Security… pic.twitter.com/uVBN7e9XOK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 15, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.