Η CIA εκτιμά ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, δέχεται πιέσεις από τους δικούς του στρατιωτικούς διοικητές ώστε να αποδεχθεί μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να τερματίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Τη συγκεκριμένη εκτίμηση φαίνεται να εξέφρασε ο διευθυντής της CIA, Μπιλ Μπερνς, σε μία κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, αναφέρει το CNN, που επικαλείται πηγή που συμμετείχε στη συζήτηση.

Ο Σινουάρ, ο βασικός αρχιτέκτονας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, δεν «ανησυχεί για το αν πεθάνει», αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις καθώς κατηγορείται για τα τεράστια δεινά που έχει επιφέρει ο πόλεμος στη Γάζα, φέρεται να είπε ο Μπερνς στη διάσκεψη.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Σινουάρ κρύβεται στις σήραγγες κάτω από τη γενέτειρά του, Χαν Γιουνίς, και είναι εκείνος που λαμβάνει αποφάσεις από την πλευρά της Χαμάς σχετικά με το αν θα αποδεχθεί μια συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Μπερνς, ο οποίος επί μήνες διεξήγαγε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μπάιντεν, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αποτελεί καθήκον τόσο της ισραηλινής κυβέρνησης όσο και της Χαμάς να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να καταλήξουν σε συμφωνία εκεχειρίας.

Ωστόσο, σε μία τελευταία εξέλιξη ο Σινουάρ αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμα και κλήσεις από τους δικούς του ανώτερους διοικητές που έχουν κουραστεί από τις μάζες, σημείωσε ο Μπερνς. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι πιέσεις στον Σινουάρ άρχισαν να αυξάνονται έπειτα από τη συμφωνία Χαμάς και Ισραήλ επί του πλαισίου του σχεδίου, που παρουσίασε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου. Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο σχέδιο χρησιμοποιείται ως βάση για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των μαχών.

Ο Μπερνς επέστρεψε από το τελευταίο του ταξίδι την περασμένη εβδομάδα στη Μέση Ανατολή που πραγματοποίησε στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, συναντώντας ομολόγους του μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο, καθώς και τον επικεφαλής των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ.

Το Σάββατο ο Μπερνς είπε ότι υπάρχει «μια εύθραυστη πιθανότητα μπροστά μας» και ότι οι πιθανότητες οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία είναι μεγαλύτερες από πριν, τονίζοντας, ωστόσο, ότι το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων είναι πάντα δύσκολο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.