Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικά ισραηλινά πλήγματα, στην κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν το υπουργείο Υγείας της Χαμάς και η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα στο σχολείο Αλ Ράζι του ΟΗΕ στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ, ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος που αρχικά έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς. Από βομβαρδισμό σε ένα βενζινάδικο στο Αλ Μαουάσι, κοντά στο Χαν Γιουνίς, σκοτώθηκαν άλλοι 17 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους σε πολλές περιοχές του θύλακα και νωρίτερα Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρούς συνολικά από τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Νωρίς το πρωί στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα σε ένα σπίτι. Στο γειτονικό Χαν Γιουνίς έχασαν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο ένας άνδρας, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους.

Λίγο αργότερα η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε ένα αυτοκίνητο στο Αλ Μαουάσι, με αποτέλεσμα 17 άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 26 να τραυματιστούν. Η βόμβα έπεσε κοντά σε έναν χώρο με σκηνές όπου στεγάζονται εκτοπισμένοι, στην οδό Ατάρ, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό στο Σεΐχ Ζαγιέντ, στη βόρεια Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα και ότι τα πλήγματα στόχευαν μαχητές της Χαμάς, σήραγγες και άλλες υποδομές της οργάνωσης. Επλήγησαν περίπου 40 στόχοι σε όλον τον παλαιστινιακό θύλακα, όπως παρατηρητήρια και κρυψώνες ελεύθερων σκοπευτών καθώς και κτίρια που ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά.

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικούο Τζιχάντ είπαν ότι μαχητές τους επιτέθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις σε διάφορες περιοχές, χρησιμοποιώντας αντιαρματικές ρουκέτες και όλμους. Ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε πέντε πυραύλους στη Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για θανάτους ή σοβαρές ζημιές στην πόλη αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

