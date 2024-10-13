Λογαριασμός
Βίντεο από τη στιγμή που οι IDF συλλαμβάνουν μαχητή της Χεζμπολάχ σε υπόγειο καταφύγιο

Το βίντεο δείχνει στρατιώτες τις IDF να δίνουν εντολή στον μαχητή της Χεζμπολάχ στα αραβικά να σκαρφαλώσει αργά από το καταφύγιο, φορώντας μόνο εσώρουχα και παπούτσια

Ισραήλ

Στη σύλληψη ενός μαχητή της Χεζμπολάχ σε υπόγειο καταφύγιο προχώρησαν οι IDF, όπως ανακοίνωσαν. 

Σύμφωνα με τις IDF, τα στρατεύματα εντόπισαν ένα φρεάτιο τούνελ μέσα σε ένα κτίριο που οδηγεί σε ένα δωμάτιο 50 τετραγωνικών μέτρων περίπου επτά μέτρα κάτω από το έδαφος. Ο δράστης κυνηγήθηκε στο καταφύγιο, το οποίο είχε όπλα και προμήθειες για παρατεταμένη παραμονή στο υπόγειο, επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους.

Το βίντεο δείχνει στρατιώτες τις IDF να δίνουν εντολή στον μαχητή της Χεζμπολάχ στα αραβικά να σκαρφαλώσει αργά από το καταφύγιο, φορώντας μόνο τα εσώρουχα και τα παπούτσια του.

Σύμφωνα με τις IDF, ο δράστης μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης εντός του Ισραήλ για ανάκριση.

