Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν “δεν έχει κόκκινες γραμμές” όταν πρόκειται να υπερασπιστεί το λαό του

Το Ιράν «δεν έχει κόκκινες γραμμές» όταν πρόκειται να υπερασπιστεί το λαό και τα συμφέροντα του, ανέφερε σήμερα στο «Χ» (πρώην twitter) ο Ιρανός υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, καθώς η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προετοιμάζεται για την επίθεση ανταπόδοσης του Ισραήλ, στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση του Ιράν.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
