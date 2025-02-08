Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε σήμερα αργά το απόγευμα το πράσινο φως για την αποστολή ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ντόχα για να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις για τη «δεύτερη φάση» εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη σημερινή νέα ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, με την πλευρά της Χαμάς ωστόσο να κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση για κωλυσιεργίες στη συνέχιση εφαρμογής της συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «έδωσε εντολή για αποστολή μιας αντιπροσωπείας» στο Κατάρ και σχεδιάζει να συγκαλέσει κατά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ αύριο Κυριακή «σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας» για το ζήτημα αυτό, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Σε βίντεο απο ανήρτησε το γραφείο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεσμεύτηκε εκ νέου να συντρίψει τη Χαμάς και να εξασφαλίσει την επιστροφή όλων των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη φάση της συμφωνίας τέθηκε σε εφαρμογή στις 19 Ιανουαρίου, έπειτα από δεκαπέντε μήνες πολέμου και περιλάμβανε τη διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση ορισμένων Ισραηλινών και άλλων ομήρων από τη Χαμάς και την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων από την πλευρά του Ισραήλ.

Σήμερα, Σάββατο, αφέθηκαν ελεύθεροι τρεις Ισραηλινοί και 183 Παλαιστίνιοι, όπως προέβλεπαν οι όροι της πρώτης φάσης της συμφωνίας αυτής.

Η δεύτερη από τις τρεις φάσεις αναμένεται να επικεντρωθεί στην απελευθέρωση και των υπόλοιπων ομήρων και την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος σε ισραηλινά μμε.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι σημείωσεαν ωστόσο στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla ότι τα μέλη της ισραηλινής αντιπροσωπείας που θα μεταβούν στην Ντόχα, δεν θα έχουν εντολή από την ισραηλινή κυβέρνηση για να κάνουν επί της ουσίας διαπραγματεύσεις, αλλά η αποστολή τους γίνεται κυρίως ως μια κίνηση καλής θέλησης του Νετανιάχου προς την αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, αξιωματούχος της Χαμάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι «θέτει σε κίνδυνο» τη συμφωνία εκεχειρίας, προειδοποιώντας για πιθανή κατάρρευση αυτής.

«Αυτό που βλέπουμε είναι μια κωλυσιεργία και μια έλλειψη δέσμευσης στην εφαρμογή της πρώτης φάσης, καθώς και μια προσπάθεια δημιουργίας πολιτικού, διπλωματικού και μιντιακού κλίμακος με στόχο την άσκηση πίεσης σε Παλαιστίνιους διαπραγματευτές πριν την είσοδο στη δεύτερη φάση εφαρμογής της συμφωνίας», δήλωσε ο Ναΐμ.

«Αυτό σαφώς θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία και μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία ή κατάρρευσή της. Μια επιστροφή σε εμπόλεμες εχθροπραξίες δεν είναι ούτε επιθυμία μας, ούτε απόφασή μας. Αν όμως η μία πλευρά επιλέξει να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες, ο παλαιστινιακός λαός, που έχει υποφέρει για δεκαπέντε μήνες και αντιστέκεται με την καρδιά του, θα είναι έτοιμος να απαντήσει κατάλληλα», τόνισε ο αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

