Γερμανία: Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα εναντίον της Ακροδεξιάς

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν και σήμερα κατά της Ακροδεξιάς στο Μόναχο, στο Ανόβερο, στη Βρέμη, στη Λειψία και σε άλλες πόλεις.

Με κεντρικά συνθήματα «Το Μόναχο είναι πολύχρωμο» και «Η δημοκρατία σε χρειάζεται», στην βαυαρική πρωτεύουσα συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία περισσότερα από 200.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές κάνουν λόγο ακόμη και για 320.000 διαδηλωτές.

Στο Ανόβερο διαδήλωσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 24.000 άνθρωποι. Μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος, ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους SPD) περιέγραψε ως «σπάσιμο ενός ταμπού» τα πρόσφατα γεγονότα στην Βουλή, με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να υποβάλλει ψηφίσματα και νομοσχέδιο για την μετανάστευση τα οποία υπερψήφισε η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD). «Πρέπει να προσπαθούμε κάθε μέρα για την δημοκρατία. Η πόρτα προς την ακροδεξιά πρέπει να παραμείνει κλειστή», δήλωσε.

Περίπου 35.000 άτομα διαδήλωσαν σήμερα και στην Βρέμη, ενώ μικρότερης έκτασης συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμη στο Ντόρτμουντ, στο Ροστόκ και σε πολλές πόλεις της Έσσης και της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας, όπου συγκεντρώθηκαν συνολικά περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι.

Στην Λειψία η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 1000 άτομα επιχείρησαν να εμποδίσουν προεκλογική εκδήλωση της AfD, με κεντρικό ομιλητή τον συμπρόεδρο του κόμματος Τίνο Χρουπάλα.

Πηγή: skai.gr

