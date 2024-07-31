Νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια και του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκούρ.

«Από την αρχή του πολέμου, ξεκαθάρισα ότι πολεμάμε τον κακό άξονα του του Ιράν», είπε.

«Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Θα κάνουμε όποιον είναι εναντίον μας να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Δεν υποχωρώ», δήλωσε ο Νετανιάχου κλιμακώνοντας την ήδη εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και προειδοποιώντας τους πολίτες ότι έρχονται δύσκολες μέρες και να κάνουν υπομονή.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι θέλει να δείξει την εκτίμησή του στις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ για τη δολοφονία του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκούρ, τον οποίο περιέγραψε ως «έναν από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες στον κόσμο».

Ο Σουκούρ ήταν «ένας βασικός παράγοντας στη σύνδεση μεταξύ του Ιράν και της Χεζμπολάχ», δήλωσε και υπογράμμισε ότι ήταν «ο κύριος υπεύθυνος για τη σφαγή» των 12 παιδιών και εφήβων στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο ισραηλινός ηγέτης είπε ότι επισκέφτηκε το χωριό Majdal Shams, όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση με ρουκέτα, και ότι «είδε τη θλίψη των οικογενειών των οποίων οι κόσμοι έχουν καταστραφεί».

Παράλληλα, ο ισραηλινός ηγέτης αναφέρει ότι δεν έχει υπάρξει «μια εβδομάδα που να μην μου έχουν πει στο εσωτερικό της χώρας αλλά και εκτός» να τερματίσω τον πόλεμο. Όμως, προσθέτει: «Δεν υποχώρησα σε αυτές τις φωνές τότε, ούτε θα ενδώσω σε αυτές σήμερα. Εάν είχαμε υποχωρήσει σε αυτές τις πιέσεις, δεν θα είχαμε βγάλει από τη μέση αυτούς τους ηγέτες της Χαμάς».

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι το Ισραήλ προκάλεσε συντριπτικά πλήγματα στους πληρεξούσιους του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων της Χαμάς και της Χεζμπολάχ ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά για τη δολοφονία του Χανίγια.





