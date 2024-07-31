Ο Ζελένσκι θέλει τη Ρωσία σε μελλοντική ειρηνευτική σύνοδο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε σε πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι «όλος ο κόσμος» θα ήθελε να συμμετάσχει η Ρωσία σε μια επόμενη ειρηνευτική σύνοδο.

«Ο περισσότερος κόσμος λέει σήμερα ότι η Ρωσία θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στη δεύτερη σύνοδο, διαφορετικά δε θα καταλήξουμε σε σημαντικά αποτελέσματα. Καθώς όλος ο κόσμος τους θέλει (τους Ρώσους) στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε κατά», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία οργάνωσε τον Ιούνιο στην Ελβετία μια ειρηνευτική σύνοδο με τη συμμετοχή περίπου 90 χωρών, κυρίως συμμάχων της.

Η Ρωσία είχε αποκλειστεί και η Κίνα αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Πλέον, το Κίεβο επεξεργάζεται ένα σχέδιο που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μια μελλοντική δεύτερη σύνοδο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ωστόσο θέτει ως προϋπόθεση για οποιεσδήποτε συνομιλίες να αποποιηθεί η Ουκρανία τα εδάφη που έχουν καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Οι όροι αυτοί κρίνονται απαράδεκτοι από τους Ουκρανούς και τους Δυτικούς.

Ο Ζελένσκι κάλεσε την Κίνα να ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Αν το θέλει η Κίνα, μπορεί να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο. Η Κίνα είναι ένα κράτος με επιρροή. Δεν θέλω να μεσολαβήσει, θέλω να ασκήσει πίεση στη Ρωσία», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε για άλλη μια φορά τη στάση των Δυτικών συμμάχων του, κατηγορώντας τους ότι του απαγορεύουν να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τα όπλα που του παραχωρούν για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους σε ρωσικό έδαφος, απ’ όπου ο ρωσικός στρατός μπορεί να δρα ατιμώρητα και να βομβαρδίζει την Ουκρανία.

Εξήγησε ότι «εργάζεται πολύ σκληρά» για να πείσει τους συμμάχους του αλλά «δυστυχώς, φοβούνται ακόμη» ότι αν επιτρέψουν κάτι τέτοιο η κατάσταση θα κλιμακωθεί. Ο Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο να προσπεράσει το βέτο τους, για να μην χάσει τη στήριξή τους. «Αν χρησιμοποιήσουμε τα όπλα των εταίρων μας (χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους) τότε θα μπορούν να πουν ότι δεν θα μας δώσουν τίποτα άλλο και αυτό είναι ρίσκο», σημείωσε.

«Πρόκληση» οι αμερικανικές εκλογές

Ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά την εκλογή της Κάμαλα Χάρις ή του Ντόναλντ Τραμπ στις προσεχείς προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ συνιστά «κίνδυνο» για την Ουκρανία, η οποία ωστόσο πιστεύει ότι θα συνεχιστεί η στρατιωτική βοήθεια της Ουάσινγκτον.

«Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καμία εκλογική διαδικασία όμως, ασφαλώς, οι ΗΠΑ είναι μια πρόκληση σήμερα. Και υπάρχουν κίνδυνοι που κανείς μας δεν μπορεί να προβλέψει», σχολίασε.

Οι ΗΠΑ έχουν δώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία και η Κάμαλα Χάρις εκτιμάται ότι θα συνεχίσει αυτήν την πολιτική εάν εκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στήριξαν επίσης το Κίεβο το 2022 και για κάποιους μήνες το 2023, ωστόσο μια ομάδα υποστηρικτώντου Ντόναλντ Τραμπ μπλόκαρε επί μεγάλο χρονικό διάστημα τη βοήθεια, στα τέλη του 2023 και τις αρχές του 2024.

Πολλοί στην Ουκρανία και την Ευρώπη φοβούνται ότι αυτή η βοήθεια, που είναι κρίσιμης σημασίας για το Κίεβο, ενδέχεται να σταματήσει εάν εκλεγεί ο Τραμπ ο οποίος έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι θα αναγκάσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς όμως να εξηγεί το πώς.

Επέλεξε επίσης ως αντιπρόεδρό του τον Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος αντιτάχθηκε σφόδρα στη συνέχιση της παροχής βοήθειας στην Ουκρανία.

«Ως πρόεδρος της Ουκρανίας, πρέπει να κάνω διάλογο με την ομάδα του (Τζο) Μπάιντεν, του Τραμπ και τώρα της Χάρις, πρέπει να έχουμε επαφές για να συζητούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον αν η μία ή η άλλη πλευρά κερδίσει τις εκλογές», συνόψισε ο Ζελένσκι.

Παρ’ όλ’ αυτά, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι πάντα «η πλειοψηφία θα στηρίζει την Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

