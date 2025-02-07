Νετανιάχου: Η ιδέα του Τραμπ είναι η πρώτη πρωτότυπη ιδέα που έχει τεθεί εδώ και χρόνια

Σε δήλωση του από το ξενοδοχείο του στην Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι «αξίζει να ακούσουμε προσεκτικά» την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τραμπ, λέει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, «έθεσε την ιδέα του για τη Γάζα, για την επόμενη μέρα της Χαμάς, και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε προσεκτικά αυτήν την ιδέα, η οποία είναι η πρώτη πρωτότυπη ιδέα που έχει τεθεί εδώ και χρόνια».

Λέει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί ηγέτες του Κογκρέσου συμφώνησαν σε δύο πράγματα – το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και «η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί. Δεν μπορεί να είναι εκεί στη Γάζα».

Πηγή: skai.gr

