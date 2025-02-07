Λογαριασμός
Νετανιάχου: Η ιδέα του Τραμπ είναι η πρώτη πρωτότυπη ιδέα που έχει τεθεί εδώ και χρόνια

Ο Τραμπ, λέει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, «έθεσε την ιδέα του για τη Γάζα, για την επόμενη μέρα της Χαμάς, και νομίζω ότι αξίζει να την ακούσουμε προσεκτικά

Νετανιάχου

Σε δήλωση του από το ξενοδοχείο του στην Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι «αξίζει να ακούσουμε προσεκτικά» την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τραμπ, λέει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, «έθεσε την ιδέα του για τη Γάζα, για την επόμενη μέρα της Χαμάς, και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε προσεκτικά αυτήν την ιδέα, η οποία είναι η πρώτη πρωτότυπη ιδέα που έχει τεθεί εδώ και χρόνια».

Λέει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί ηγέτες του Κογκρέσου συμφώνησαν σε δύο πράγματα – το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και «η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί. Δεν μπορεί να είναι εκεί στη Γάζα».

Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ
