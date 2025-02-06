Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) απηύθυνε σήμερα έκκληση στη διεθνή κοινότητα και σε "όλους τους δωρητές" να βοηθήσουν στη σίτιση των εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας και στην ανοικοδόμηση των περιοχών που καταστράφηκαν από τον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

«Απευθύνουμε έκκληση, αυτή την κρίσιμη στιγμή, στη διεθνή κοινότητα και σε όλους τους δωρητές να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το WFP για να σωθούν ζωές», δήλωσε ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Καρλ Σκάου κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.

Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ δήλωσε ότι έχει παράσχει περισσότερους από 15.000 τόνους τροφίμων από τη 19η Ιανουαρίου, μόλις τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία, φροντίζοντας για τις ανάγκες 525.000 ανθρώπων, και τονίζοντας ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

«Το εύρος των αναγκών είναι πελώριο και πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε. Η εκεχειρία πρέπει να διαρκέσει», προσθέτει ο Καρλ Σκάου σε ανακοίνωση.

«Πρέπει να εργαστούμε μαζί σε βασικούς τομείς πέραν του τομέα των τροφίμων - το νερό, το σύστημα αποχέτευσης, τα καταφύγια και ακόμη την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι όλα αυτά «απαιτούν χρηματοδότηση».

Η βοήθεια προς τους Γαζαίους να γίνουν αυτάρκεις μπορεί να συνίσταται στην επανασύσταση των τοπικών καταστημάτων και συστημάτων τροφοδοσίας, όπως η γεωργία και η αλιεία, σημείωσε η υπηρεσία.

Η επίσκεψη του αξιωματούχου του WFP στη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποιήθηκε σε μια στιγμή όπου το Ισραήλ και η Χαμάς επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικής στρατιωτικής επέμβασης του Ισραήλ σε απάντηση για τη φονική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.