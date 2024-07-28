Ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερις ώρες το πολεμικό συμβούλιο στο Τελ Αβίβ, το οποίο εξουσιοδότησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, να αποφασίσουν για την κλίμα και το χρονοδιάγραμμα των αντιποίνων στη Χεζμπολάχ, μετά το πυραυλικό χτύπημα στα Υψίπεδα του Γκολάν και τον θάνατο 12 παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Γκάλαντ, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κατηγόρησε τον υπουργό Άμυνας ότι έλαβε πρωτοβουλίες και αποφάσεις, δίχως την άδειά του.

Από την ψηφοφορία απείχαν ο υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκε και το θέμα των ομήρων της Χαμάς, ωστόσο θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα στο συγκεκριμένο ζήτημα.

