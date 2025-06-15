Το Ισραήλ χτύπησε αεροδρόμιο στο Ιράν σε απόσταση 2.300 χιλιομέτρων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδας ότι εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο στην Μασχάντμ της τρίτης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ζημιές σε κτίρια ή στον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης του αεροδρομίου έπειτα από την ισραηλινή επιδρομή. Άλλα δημοσιεύματα ιρανικών μμε κάνουν λόγο για ισραηλινή επίθεση ανατολικά της πόλης Μασχάντ.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε ένα ιρανικό αεροπλάνο ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, περίπου 2.300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ, στην «πιο απομακρυσμένη επίθεση από την έναρξη της επιχείρησης» του Ισραήλ.

«Η Πολεμική Αεροπορία εργάζεται για να επιτύχει αεροπορική υπεροχή σε όλο το Ιράν», τόνισε ο ισραηλινός στρατός.

