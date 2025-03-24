Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, την αποπομπή του οποίου μπλόκαρε την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο, ότι ερεύνησε χωρίς την άδειά του τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ανέστειλε την Παρασκευή την εφαρμογή της πρωτοφανούς απόφασης της κυβέρνησης να αποπέμψει τον Ρόνεν Μπαρ, μια κίνηση που επέτεινε τον βαθύ διχασμό της ισραηλινής κοινωνίας.Οπως ανακοίνωσε, θα πραγματοποιήσει ακρόαση στις 8 Απριλίου για να εξετάσει τις προσφυγές κατά της απόφασης της κυβέρνησης που αφορά την αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ.

«Ο Μπαρ ενήργησε μόνος του»

«Ο ισχυρισμός με βάση τον οποίο ο πρωθυπουργός είχε δώσει άδεια στον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, να συγκεντρώσει στοιχεία εις βάρος του υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ένα ακόμη ψέμα που αποκαλύφθηκε», τόνισε το γραφείο του Νετανιάχου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο 12 του Ισραήλ μετέδωσε ότι η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ) διεξήγαγε εδώ και μερικούς μήνες «μυστική διαδικασία» έρευνας για τη διείσδυση ακροδεξιών στοιχείων στην αστυνομία και για τον αρμόδιο υπουργό, τον Μπεν Γκβιρ.

«Το έγγραφο που δημοσιεύθηκε, το οποίο περιέχει σαφή εντολή του επικεφαλής της Σιν Μπετ για τη συγκέντρωση στοιχείων εις βάρος πολιτικών αξιωματούχων, παραπέμπει σε σκοτεινά καθεστώτα, υπονομεύει τα θεμέλια της δημοκρατίας και έχει στόχο να ρίξει τη δεξιά κυβέρνηση», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας χαρακτήρισε στο Χ τον Μπαρ «εγκληματία» και «ψεύτη», ο οποίος προσπαθεί τώρα να αρνηθεί την απόπειρά του να συνωμοτήσει κατά βουλευτών μιας δημοκρατικής χώρας, ακόμη και μετά την αποκάλυψη των εγγράφων στο κοινό και τον κόσμο”.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

