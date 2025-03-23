Ισραήλ: Στις 8 Απριλίου η ακρόαση για τις προσφυγές κατά της αποπομπής του επικεφαλής της Σιν Μπετ

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ θα πραγματοποιήσει ακρόαση στις 8 Απριλίου για να εξετάσει τις προσφυγές κατά της απόφασης της κυβέρνησης που αφορά την αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος των δικαστηρίων του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, τρεις δικαστές θα συμμετάσχουν σε αυτή την ακροαματική διαδικασία, εκ των οποίων ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γιτζάκ Αμίτ.

Πέντε προσφυγές έχουν κατατεθεί κατά της απόφασης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης αυτής από το κόμμα του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, που κατήγγειλε μια "απόφαση η οποία λήφθηκε λόγω της κατάφωρης σύγκρουσης συμφερόντων του πρωθυπουργού".

Το Ανώτατο Δικαστήριο, το ανώτατο νομικό όργανο της χώρας, ανέστειλε την απόφαση της κυβέρνησης λίγο μετά την ανακοίνωση την Παρασκευή για την αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ (φωτογραφία).

"Το κράτος του Ισραήλ είναι ένα κράτος δικαίου και σύμφωνα με τον νόμο, η κυβέρνηση αποφασίζει ποιος θα είναι ο επικεφαλής της Σιν Μπετ", έγραψε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, αφού αιτιολόγησε την απόφασή του να αποπέμψει τον Μπαρ επικαλούμενος την "έλλειψη εμπιστοσύνης" μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο Ρόνεν Μπαρ, του οποίου η αποπομπή έχει προκαλέσει μεγάλες διαδηλώσεις, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να "εκπληρώνει την αποστολή του" και ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του ενώπιον των "αρμοδίων οργάνων".

Αναμένεται να καταθέσει κατά την ακρόαση της 8ης Απριλίου.

Η γενική εισαγγελέας της χώρας, η Γκάλι Μπαχαράβ-Μιαρά, η οποία έχει επίσης τον ρόλο της νομικού συμβούλου της κυβέρνησης, προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του "απαγορεύει" προσωρινά να διορίσει νέο αρχηγό της Σιν Μπετ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

