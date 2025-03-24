Πώς το πλυντήριο «πρόδωσε» έναν 24χρονο βιαστή

Ένας 24χρονος άνδρας από τη Νότια Κορέα καταδικάστηκε για μια σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων, εκ των οποίων και βιασμό. Ο τρόπος όμως που τον έπιασαν οι Αρχές είναι αυτός που κάνει την είδηση αυτή ξεχωριστή. Τον «πρόδωσε» το πλυντήριο, το καπάκι του οποίου έκανε αντανάκλαση της επίθεσης.

Το θύμα παρέδωσε βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας στις αρχές, ωστόσο σε αυτό δεν φαινόταν πουθενά το έγκλημα. Μέχρι που οι ερευνητές παρατήρησαν το καπάκι του πλυντηρίου, στο οποίο φαινόταν όλη η επίθεση, αναφέρει το BBC.

Ο άνδρας είχε ήδη παραπεμφθεί σε δίκη για άλλα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού μιας πρώην συντρόφου του αλλά και σεξ με ανήλικο άτομο.

Αρχικά καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκιση τον Νοέμβριο, αλλά άσκησε έφεση κατά της απόφασης. Το ανώτατο δικαστήριο τον καταδίκασε στη συνέχεια σε 7 χρόνια, τη Δευτέρα λέγοντας ότι έλαβε υπόψη του τον διακανονισμό στον οποίο είχε καταλήξει με ένα από τα θύματα.

Ο άνδρας πρέπει να φορά μια ετικέτα στον αστράγαλο για 7 χρόνια μετά την αποφυλάκισή του, ενώ του απαγορεύεται να εργάζεται σε εγκαταστάσεις για παιδιά, ανηλίκους και άτομα με αναπηρία για επίσης 7 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.