Αεροπορικός βομβαρδισμός της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έπληξε χθες Κυριακή το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, κατά παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, σύμφωνα τόσο με τον ισραηλινό στρατό όσο και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Το νέο ισραηλινό πλήγμα εξαπολύθηκε πέντε ημέρες αφού η κατάπαυση του πυρός στον θύλακο τερματίστηκε και ξανάρχισαν μαζικοί βομβαρδισμοί, την περασμένη Τρίτη.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Ισμαήλ Μπαρχούμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της.

Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Νάσερ αφού «τραυματίστηκε σοβαρά σε αεροπορικό πλήγμα στο σπίτι του στη Χαν Γιούνις την Τρίτη», όταν η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε καταιγιστικούς βομβαρδισμούς στη μικρή παραθαλάσσια παλαιστινιακή περιοχή έπειτα από δυο μήνες ανακωχής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη Χαμάς.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του πως ο στόχος του πλήγματος ήταν ο Ισμαήλ Μπαρχούμ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διεξήγαγε «πλήγμα ακριβείας» εναντίον «τρομοκράτη-κλειδιού της Χαμάς που επιχειρούσε στο συγκρότημα» του νοσοκομείου. Πρόσθεσε πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «εκμεταλλεύεται πολιτικές υποδομές θέτοντας σε κίνδυνο τη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, ανάμεσα στα θύματα ήταν 16χρονος που είχε χειρουργηθεί την Παρασκευή και συνέχιζε να νοσηλεύεται, ενώ υπήρξαν ακόμη αρκετοί τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων «μελών του ιατρικού προσωπικού».

Προχθές Σάββατο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν ακόμη ένα μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, τον Σαλάχ αλ Μπαρνταουίλ, όπως και τη σύζυγό του, σε αεροπορικό πλήγμα επίσης στη Χαν Γιούνις.

Από τη 18η Μαρτίου, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 4 μέλη του ΠΓ της Χαμάς, εξ όσων είναι γνωστά.

Αφότου ξανάρχισαν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις τη 18η Μαρτίου, τουλάχιστον 673 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές εξαιτίας του πολέμου, πάντα κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Τα δεινά πρέπει να τερματιστούν», έκρινε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χθες, φθάνοντας στο Ισραήλ, όπου αναμενόταν να καλέσει να υπάρξει «άμεση επιστροφή» στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να σταματήσει «η καταστροφή της Γάζας».

Οι νέες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις «προκάλεσαν τρομακτικές απώλειες ζωών αμάχων. Όσο αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται, και οι δυο πλευρές ηττώνται», έκρινε η κυρία Κάλας, που αναμένεται σήμερα να έχει συναντήσεις με ισραηλινούς και παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Με φυλλάδια που πέταξαν drones στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τη συνοικία Τελ ας Σουλτάν, προτού την περικυκλώσει για να πλήξει «τρομοκρατικές οργανώσεις».

Κουβαλώντας λιγοστά υπάρχοντά τους, παλαιστινιακές οικογένειες, που εκτοπίστηκαν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του πολέμου, αναγκάστηκαν να πάρουν ξανά τους δρόμους, με τα πόδια ή κάρα που έσερναν μουλάρια.

«Μας βομβάρδιζαν όλη νύχτα, μας διέταξαν να φύγουμε το πρωί. Μετά άρχισαν να μας βομβαρδίζουν καθώς φεύγαμε», αφηγήθηκε η Αΐντα Αμπού Σαχίρ, εκτοπισμένη, καθώς εγκατέλειπε τη Ράφα.

«Έχασα τα ίχνη της κόρης μου, του άντρα της και των παιδιών τους στον δρόμο — δεν ξέρω πού είναι. Ο θεός να μας λυπηθεί», πρόσθεσε.

Έπειτα από εβδομάδες διαφωνιών και αντεγκλήσεων με τη Χαμάς για τη συνέχεια της ανακωχής, το Ισραήλ την τερμάτισε τη 18η Μαρτίου, εξαπολύοντας μαζικούς βομβαρδισμούς στον θύλακο, που ακολουθήθηκαν από χερσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός, λέει η ισραηλινή κυβέρνηση, είναι να αναγκαστεί η Χαμάς να παραδώσει στο Ισραήλ τους σχεδόν εξήντα ισραηλινούς που παραμένουν όμηροι, ζωντανούς και νεκρούς.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κατάφεραν να κλειστεί οι μεσολαβητές έπειτα από δύσκολες, πολύμηνες έμμεσες διαπραγματεύσεις τέθηκε σε ισχύ τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κατά την έφοδο της Χαμάς, 58 συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια μαχητών της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών κινημάτων στη Λωρίδα της Γάζας, όμως 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 50.021 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στην ισραηλινή πλευρά, η έφοδος της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

