Τρεις έφηβοι κατηγορούνται για την δολοφονία 15χρονου

Τρεις έφηβοι κατηγορούνται για τη δολοφονία 15χρονου αγοριού στη Γλασκώβη

Τρία αγόρια ηλικίας 14, 15 και 16 ετών κατηγορούνται για την δολοφονία ενός 15χρονου μαθητή, που βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε έναν δρόμο  

Τρία αγόρια ηλικίας 14, 15 και 16 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός 15χρονου μαθητή στη Γλασκώβη της Σκωτίας, σε μία υπόθεση που συμπίπτει με την προβολή της δημοφιλούς σειράς του Netflix  "Adolescence".

Ο Amen Teklay, 15 ετών, πρόσφυγας από την Ερυθραία, βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε έναν δρόμο στην περιοχή Maryhill  στις 5 Μαρτίου. 

Η αστυνομία άνοιξε αμέσως έρευνα για δολοφονία, που οδήγησε στις συλλήψεις των τριών εφήβων, η τελευταία του 16χρονου μέσα στο Σαββατοκύριακο. 

Το 14χρονο αγόρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ οι άλλοι δύο έφηβοι κατηγορούνται για επίθεση και οπλοφορία σε δημόσιο χώρο. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες. 

Ο 15χρονος Amen ζούσε με τον πατέρα του στη Γλασκώβη εδώ και 8 χρόνια και πρόσφατα του είχε χορηγηθεί το καθεστώς «δικαίωμα παραμονής» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο διευθυντής του γυμνασίου που φοιτούσε  τον περιέγραψε ως «φιλικό και αγαπητό νεαρό», που ενδιαφερόταν για τη μουσική και τα μέσα ενημέρωσης.

