Νετανιάχου για Λίβανο: Στόχος ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η βιώσιμη ειρήνη

Τους στόχους του Ισραήλ στις συνομιλίες που έχουν ξεκινήσει με τον Λίβανο έθεσε σε δήλωσή του μέσω βίντεο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι επιδίωξή του στις συνομιλίες με τον Λίβανο, είναι η διάλυση της Χεζμπολάχ και η βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Τόνισε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που επανέλθουν οι εχθροπραξίες στο Ιράν, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ενημερώνουν για τις συζητήσεις με την Τεχεράνη.

«Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν να κτυπούν τη Χεζμπολάχ. Έχω δώσει εντολές στις δυνάμεις μας να συνεχίσουν στο σχέδιο ενίσχυσης της ζώνης ασφαλείας στον Λίβανο», τόνισε αρχικά ο Νετανιάχου και συνέχισε:

«Οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας, μας ενημερώνουν για τις επαφές με το Ιράν και είμαστε σύμφωνοι για τους στόχους. Στην πιθανότητα να επανέλθουν οι εχθροπραξίες, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο».

Αναφερόμενος στον Λίβανο, δήλωσε: «Δύο οι στόχοι στις συνομιλίες με τον Λίβανο. Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η βιώσιμη ειρήνη. Είναι πολύ νωρίς για να πω πώς θα τελειώσουν οι συνομιλίες με το Ιράν ή πως θα εξελιχθούν».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου:

«Στέκομαι στο πλευρό των κατοίκων του βορρά που συνεχίζουν να είναι δυνατοί. Ταυτόχρονα, οι δυνάμεις μας συνεχίζουν να χτυπούν τη Χεζμπολάχ. Οι μάχες επικεντρώνονται στην Μπιντ Τζμπέιλ. Η Μπιντ Τζμπέιλ ήταν η πρωτεύουσα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Αυτό είναι το μέρος όπου ο Χασάν Νασράλα είπε πριν από 26 χρόνια: «Οι Ισραηλινοί είναι ιστοί αράχνης». Είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε την Μπιντ Τζμπέιλ. Στην ουσία, είμαστε έτοιμοι να εξαλείψουμε αυτό το μεγάλο προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ταυτόχρονα, χθες έδωσα εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να συνεχίσουν την επέκταση της ζώνης ασφαλείας και να την επεκτείνουν ανατολικά προς τις πλαγιές του Όρους Ερμών, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε καλύτερα τους αδελφούς μας Δρούζους.

Ταυτόχρονα, διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο. Αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Συμβαίνουν τώρα επειδή είμαστε πολύ ισχυροί και τα έθνη έρχονται σε εμάς, όχι μόνο ο Λίβανος. Στις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, υπάρχουν δύο κεντρικοί στόχοι: Πρώτον, ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και δεύτερον, μια βιώσιμη ειρήνη. Ειρήνη μέσω της δύναμης.

Και υπάρχει κάτι ακόμα, φυσικά. Οι Αμερικανοί φίλοι μας μας ενημερώνουν συνεχώς για τις επαφές τους με το Ιράν. Οι στόχοι μας και οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πανομοιότυποι: Θέλουμε να δούμε το εμπλουτισμένο υλικό να απομακρύνεται από το Ιράν, θέλουμε να δούμε την ακύρωση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού εντός του Ιράν και, φυσικά, θέλουμε να δούμε το άνοιγμα των Στενών.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πώς θα καταλήξει αυτό το θέμα, ή ακόμη και το πώς θα εξελιχθεί. Εν αναμονή της πιθανότητας επανέναρξης των μαχών, είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο».





Πηγή: skai.gr

