Ποιος ήταν ο Μαρκ Μόμπιους, ο «Bald Eagle» που ανέδειξε τις αναδυόμενες αγορές

Ο Μαρκ Μόμπιους, ο οποίος έφερε τις αναδυόμενες αγορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών μέσα από δεκαετίες συνεχών ταξιδιών και επιτόπιας έρευνας, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Σύμφωνα με ανάρτηση στο προφίλ του στο LinkedIn που αποδίδεται στη εκπρόσωπό του, Κάιλι Γουόνγκ, ο θάνατός του συνέβη σήμερα. Ο Τζον Νίνια, εταίρος στη Mobius Investments, ανέφερε ότι ο Μόμπιους πέθανε στη Σιγκαπούρη.

Κατά τη διάρκεια περισσότερων από 30 ετών στην Franklin Templeton Investments, γνωστή επίσημα ως Franklin Resources Inc., ο Μόμπιους εξελίχθηκε σε ένθερμο υποστηρικτή των επενδυτικών ευκαιριών στην Αφρική, την Ασία, την Ανατολική Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Ανάμεσα σε πλήθος επενδυτικών συμβούλων ξεχώριζε και για το χαρακτηριστικά ξυρισμένο κεφάλι του, που του χάρισε το παρατσούκλι «Bald Eagle».

Προσλήφθηκε το 1987 από τον Τζον Τέμπλετον, πρωτοπόρο που οδήγησε Αμερικανούς επενδυτές σε αγορές του εξωτερικού, και ο Μόμπιους δημιούργησε ένα από τα πρώτα αμοιβαία κεφάλαια αφιερωμένα στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Διετέλεσε επικεφαλής του Templeton Emerging Markets Group έως το 2016, ήταν βασικός διαχειριστής του εμβληματικού Templeton Emerging Markets Investment Trust έως το 2015 και αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2018.

Από το 1989 έως την αποχώρησή του, το συγκεκριμένο επενδυτικό κεφάλαιο κατέγραψε μέση ετήσια απόδοση 13,4%, σύμφωνα με τη Morningstar Direct. Από το 2001, όταν δημιουργήθηκε ο δείκτης MSCI Emerging Markets, το fund της Templeton ξεπέρασε αυτό το σημείο αναφοράς κατά 1,9% ετησίως κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τη Morningstar.

«Ο Μαρκ Μόμπιους είναι για τις επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές ό,τι είναι ο Colonel Sanders για το τηγανητό κοτόπουλο», είχε δηλώσει ο Πίτερ Ντάγκλας, στέλεχος του παραρτήματος Σιγκαπούρης της Chartered Alternative Investment Analyst Association, όταν ο Μόμπιους αποχώρησε από τη διαχείριση χαρτοφυλακίων. «Είναι εμβληματική μορφή του κλάδου και υπήρξε ο πιο ένθερμος υποστηρικτής των αναδυόμενων αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο».

Με βάση εν μέρει τη Σιγκαπούρη, ο Μόμπιους ταξίδευε 250 έως 300 ημέρες τον χρόνο με ιδιωτικό αεροσκάφος Gulfstream IV, επισκεπτόμενος εργοστάσια και δίκτυα διανομής σε απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου για να εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες.

Είχε προβλέψει σωστά την έναρξη της bull market που ξεκίνησε το 2009, αξιοποίησε ευκαιρίες στην ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση μετά την απελευθέρωση του νομίσματος της Ταϊλάνδης το 1997 και αγόρασε ρωσικές μετοχές όταν επικρατούσε πανικός στη ρωσική αγορά το 1998. Ήταν επίσης από τους πρώτους θεσμικούς επενδυτές που διέκριναν την Αφρική ως πολλά υποσχόμενη αγορά, ιδρύοντας το Templeton Africa Fund το 2012.

«Πιστεύω στο να πηγαίνω ο ίδιος και να βλέπω από κοντά την κατάσταση»

«Πιστεύω στο να πηγαίνω ο ίδιος και να βλέπω από κοντά την κατάσταση», έγραφε το 2015. «Προτιμώ να διαπιστώνω με τα μάτια μου τι συμβαίνει σε μια εταιρεία ή σε μια χώρα. Ακόμη και τα ψέματα μπορούν να αποκαλύψουν πολλά, αν ξέρεις τι να προσέχεις».

Μόλις τον περασμένο μήνα, μέσα από τη στήλη του στο Substack, μοιράστηκε τις απόψεις του για τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις του στις αγορές μετοχών.

Ο Μόμπιους ίδρυσε το 2018 τη Mobius Capital Partners με έδρα το Λονδίνο και διαχειριζόταν κεφάλαια που επένδυαν σε μετοχές αναδυόμενων αγορών. Αποχώρησε από την εταιρεία στα τέλη του 2023, αλλά συνέχισε να αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα νέο εγχείρημα στο Ντουμπάι, όπου είχε ζήσει για τρία χρόνια.

Η Franklin Resources Inc. ιδρύθηκε το 1947 και εδρεύει στο Σαν Ματέο της Καλιφόρνια. Το 1992 εξαγόρασε την επενδυτική εταιρεία του Τζον Τέμπλετον, Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd., δημιουργώντας τη Franklin Templeton Investments.

Ο Τζόζεφ Μπέρνχαρντ Μαρκ Μόμπιους γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 1936 στο Μπέλμορ, στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης. Ο Γερμανός πατέρας του, Πολ Μόμπιους, ήταν μάγειρας και αρτοποιός σε πλοία, ενώ η μητέρα του, Μαρία Λουίσα Κολόν, καταγόταν από το Πουέρτο Ρίκο. Με τους δύο αδελφούς του, τον Χανς και τον Πολ, μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου μιλούσαν γερμανικά και ισπανικά.

Το 1955 ο Μόμπιους έλαβε υποτροφία για να σπουδάσει δραματικές τέχνες στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και εργαζόταν ως πιανίστας σε νυχτερινό κέντρο για να καλύπτει τα έξοδα των σπουδών του. Απέκτησε πτυχίο καλών τεχνών και μεταπτυχιακό στις επικοινωνίες.

Οι σπουδές στο Κιότο

Κατάφερε να εξασφαλίσει υποτροφία για να σπουδάσει ιαπωνικό πολιτισμό και γλώσσα στο Κιότο, εμπειρία που ενίσχυσε την επιθυμία του να ζήσει και να εργαστεί στην Ασία. Αφού απέκτησε διδακτορικό στην πολιτική επιστήμη και τα οικονομικά από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης το 1964, εργάστηκε για έναν χρόνο στην International Research Associates, πραγματοποιώντας έρευνες και μελέτες καταναλωτικής συμπεριφοράς στην Ταϊλάνδη και την Κορέα.

Κατέληξε στο Χονγκ Κονγκ, όπου ίδρυσε τη δική του συμβουλευτική εταιρεία βιομηχανικής έρευνας. Ένα από τα πρότζεκτ του - μια έκθεση για το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ - αποτέλεσε την πρώτη του ουσιαστική επαφή με την ανάλυση μετοχών και επενδύσεων.. Το χαρακτηριστικό του στυλ, που ο ίδιος παρομοίαζε με του Γιούλ Μπρίνερ, διαμορφώθηκε εκείνη την περίοδο, όταν μια φωτιά στο διαμέρισμά του κατέστρεψε τα μαλλιά του και αποφάσισε να τα ξυρίσει, σύμφωνα με τα απομνημονεύματά του το 1997.

Προσλήφθηκε από τη Vickers Da Costa, μια βρετανική χρηματιστηριακή εταιρεία, για να δημιουργήσει στην Ταϊβάν μια εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων με την ονομασία International Investment Trust. Ταξίδεψε στις Μπαχάμες για να παρουσιάσει επενδυτικές ευκαιρίες στον Τέμπλετον, ο οποίος το 1986 τον ρώτησε αν θα τον ενδιέφερε να διαχειριστεί ένα fund αναδυόμενων αγορών. Τον επόμενο χρόνο συγκέντρωσαν κεφάλαια ύψους 100 εκατ. δολαρίων, εισήγαγαν το fund στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και άνοιξαν ένα μικρό γραφείο στο Χονγκ Κονγκ για τον Μόμπιους και δύο Κινέζους αναλυτές. Ξεκίνησαν επενδύσεις σε έξι αγορές: Χονγκ Κονγκ, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Μεξικό και Ταϊλάνδη.

«Πρέπει να θυμάστε ότι εκείνη την εποχή οι περισσότερες χώρες δεν ήταν καθόλου δεκτικές στις ξένες επενδύσεις», είχε αναφέρει ο Μόμπιους σε συνέντευξή του το 2022 στο podcast Masters in Business του Bloomberg. «Πολλές χώρες ήταν σοσιαλιστικές ή κομμουνιστικές, όπως η Κίνα και η Ρωσία. Η Ανατολική Ευρώπη ήταν φυσικά εκτός συζήτησης. Είχαμε λοιπόν μόλις έξι αγορές στις οποίες μπορούσαμε να επενδύσουμε, και στη συνέχεια αρχίσαμε να επεκτεινόμαστε. Σταδιακά οι αγορές άνοιγαν, και τελικά επενδύαμε σε περίπου 70 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο».

Χρηματιστηριακή κατάρρευση του 1987

Αφού έχασε το ένα τρίτο της αξίας του fund του κατά τη χρηματιστηριακή κατάρρευση του Οκτωβρίου 1987, στην πρώτη του χρονιά στην Templeton, ο Μόμπιους στράφηκε στη διαφοροποίηση των επενδύσεών του σε άλλες αγορές, όπως η Αργεντινή, το Μεξικό, η Ινδονησία και η Ρωσία.

Ο Μόμπιους έγραψε πάνω από δέκα βιβλία για τις επενδύσεις και την οικονομία, μεταξύ των οποίων το The Investor’s Guide to Emerging Markets (1994) και το Passport to Profits (1999). Μοιραζόταν επίσης αποφθέγματα, όπως: «Αν δεις το φως στο τέλος του τούνελ, είναι ήδη αργά για να αγοράσεις».

Το 1999 κλήθηκε να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Φόρουμ Εταιρικής Διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, ως συμπρόεδρος μιας ομάδας εργασίας για την ευθύνη των επενδυτών.

Ο Μόμπιους δεν παντρεύτηκε ποτέ. Στο βιβλίο του Passport to Profits έγραφε ότι υπάρχουν τόσο κόστη όσο και οφέλη στο να ζει κανείς ως «πλήρους απασχόλησης νομάς, ένα είδος υπό εξαφάνιση που θαύμαζα πάντα για την έντονη ανεξαρτησία του, την άρνησή του να συμμορφωθεί με τους συμβατικούς κανόνες και τη βαθιά του επιθυμία για ελευθερία».

«Αν και κάποιοι πιθανότατα με λυπούνται επειδή δεν έχω σπίτι, οικογένεια ή κάποια ουσιαστική οικογενειακή ζωή», έγραφε, «ο κάπως εκκεντρικός τρόπος ζωής μου, μού προσφέρει ανείπωτες ευκαιρίες».

