Ισραήλ: Σε συναγερμό για νέα ιρανική επίθεση τέθηκε ο στρατός

Σε συναγερμό για νέα επίθεση της Τεχεράνης τέθηκε ο ισραηλινός στρατός. Με απόφαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας, ο στρατός τέθηκε σε υψηλή επιφυλακή για μια νέα ιρανική επίθεση, όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στην περιοχή Σταύρος Ιωαννίδης.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αυξήσει την κατάσταση συναγερμού και ετοιμότητάς του εν αναμονή μιας πιθανής ιρανικής απάντησης στην πρόσφατη ισραηλινή επίθεση, δήλωσαν επίσης στρατιωτικές πηγές τη Δευτέρα. Αυτή η αυξημένη επαγρύπνηση περιλαμβάνει καθημερινές αξιολογήσεις καταστάσεων σε όλους τους κλάδους και τα τμήματα του Γενικού Επιτελείου των IDF, συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.



O ισραηλινός στρατός δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ιρανικής απάντησης από τη Συρία, την Υεμένη ή το Ιράκ, και όχι απευθείας από το Ιράν.

Από πλευράς του, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ενέκρινε την έκδοση 7.000 πρόσθετων φύλλων στράτευσης για τους υπερορθόδοξους Ισραηλινούς (Χαρεντί), ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Γκάλαντ συζήτησε το θέμα της στρατολόγησης Χαρεντί με τον Αρχηγό του Επιτελείου στρατού Χέρτζι Χαλέβι, και όλους τους ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές.

Μια περίπλοκη επίθεση στο Ισραήλ, σχεδιάζει το Ιράν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πυραύλους με κεφαλές υψηλής ισχύος, αναφέρει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ η Wall Street Journal επικαλούμενη Άραβες και Ιρανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, σε αυτή την επίθεση θα εμπλακεί και ο ιρανικός στρατός.

«Ο στρατός μας έχασε ανθρώπους, επομένως πρέπει να απαντήσουν», ισχυρίστηκε Ιρανός αξιωματούχος.

Άνοδο 3% κατέγραψαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, με το μπρεντ να διαμορφώνεται πάνω από 75 δολάρια το βαρέλι στις αγορές.

Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 στη Μέση Ανατολή εν μέσω ιρανικής απειλής

Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, την επομένη της αναγγελίας από το Πεντάγωνο πως θα αναπτύξει περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» κι εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν.

«Στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 από τη βάση Μάινοτ της Πολεμικής Αεροπορίας (σ.σ. Βόρεια Ντακότα) έφθασαν στον τομέα ευθύνης του CENTCOM», του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με λακωνική ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

B-52 Stratofortress strategic bombers from Minot Air Force Base's 5th Bomb Wing arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/6mDs4n5G2u — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 2, 2024

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την προσεχή ανάπτυξη επιπρόσθετων δυνάμεων στην περιοχή, με ορίζοντα «τους επόμενους μήνες», για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» και εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους και μαύρο πρόβατο για την Ουάσιγκτον.

