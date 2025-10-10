Λογαριασμός
Ο Νετανιάχου επικρίνει την Επιτροπή Νόμπελ, λέγοντας ότι ο Τραμπ άξιζε να κερδίσει το βραβείο για την Ειρήνη

«Η Επιτροπή Νόμπελ μιλάει για ειρήνη», γράφει. «Ο Πρόεδρος @realDonaldTrump το κάνει να συμβεί» τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου  

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τον επίσημο λογαριασμό του στα αγγλικά για να επικρίνει την Επιτροπή Νόμπελ για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης σε κάποιον άλλον εκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Επιτροπή Νόμπελ μιλάει για ειρήνη», γράφει. «Ο Πρόεδρος @realDonaldTrump το κάνει να συμβεί». (σ.σ στη Γάζα)

«Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους», ισχυρίζεται. «Ο Πρόεδρος #Trump το αξίζει».

Χθες, λίγες μέρες αφότου η Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε για τον νικητή του βραβείου ειρήνης, ο Νετανιάχου ανήρτησε μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει τον Τραμπ να κερδίζει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

«Δώστε [στον Ντόναλντ Τραμπ] το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης — το αξίζει», αναφέρει η λεζάντα.

