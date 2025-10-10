Γαλλία: Στο Μέγαρο των Ηλυσίων οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης

Η ημέρα της κρίσης για τη Γαλλία. Οι ηγέτες των κομμάτων έφτασαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων για την έκτακτη συνάντηση που συγκάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Οι ηγέτες 11 των πολιτικών κομμάτων κλήθηκαν από τον αρχηγό του κράτους, με αξιοσημείωτες εξαιρέσεις τους επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) Ζορντάν Μπαρντελά, και της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Ο Μαρκ Φεσνό, επικεφαλής των βουλευτών του MoDem, και ο Ερβέ Μαρσέιγ, πρόεδρος της Ένωσης Δημοκρατών και Ανεξάρτητων (UDI), ήταν οι πρώτοι που ανέβηκαν τα σκαλιά, ακολουθούμενοι από τους αριστερούς ηγέτες, οι οποίοι έφτασαν μαζί, και στη συνέχεια ο Μπρουνό Ρεταγιό, ηγέτης του LR. Δεν έκαναν καμία δήλωση.

Σήμερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο πρωθυπουργό, που θα αναλάβει να βγάλει τη χώρα από την πολιτική και οικονομική κρίση.

Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα επιλέξει έως το βράδυ της Παρασκευής τον νέο ένοικο του πρωθυπουργικού μεγάρου Ματινιόν μετά την παραίτηση τη Δευτέρα του έβδομου πρωθυπουργού του, του Σεμπαστιάν Λεκορνί μετά το πολύμηνο αδιέξοδο αναφορικά με τον προϋπολογισμό λιτότητας.

Πηγή: skai.gr

