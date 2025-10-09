«Το αξίζει»: Ο Νετανιάχου απονέμει... το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ μέσω AI

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μοιράστηκε στο X μια εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, που τον δείχνει να του κρεμάει ένα μετάλλιο Νόμπελ Ειρήνης γύρω από το λαιμό του, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταχειροκροτείται. «Ειρήνη μέσω ισχύος» γράφει μια πινακίδα πίσω τους.

«Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης - το αξίζει!» γράφει ο Νετανιάχου στο X μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα το πρωί. Έχει προηγουμένως προτείνει τον πρόεδρο για το βραβείο, το οποίο ο ηγέτης των ΗΠΑ δεν κρύβει ότι θέλει να κερδίσει.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.