Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «κάνει πολλά για την ειρήνη», αναφέροντας την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει αν αξίζει ή όχι ένα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Τι είπε για το σχέδιο του Τραμπ

Ο Πούτιν σχολίασε επίσης το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι αν επιτύχει, θα είναι «τίποτα λιγότερο από ένα ιστορικό γεγονός».

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ρωσία υποστηρίζει την πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ο Πούτιν δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξει αίτημα για συμμετοχή της Ρωσίας στην ειρηνευτική διαδικασία, δεδομένου ότι έχει σχέσεις εμπιστοσύνης με τις αραβικές χώρες και ιδιαίτερα με τους Παλαιστίνιους.

«Αναπτύσσουμε νέα όπλα αποτροπής»

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ρωσία αναπτύσσει νέα όπλα αποτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι εάν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να επεκτείνουν οικειοθελώς μια βασική συνθήκη ελέγχου των όπλων, αυτό δεν θα ήταν τόσο σημαντικό για τη Ρωσία.

Οι ρωσικές πυρηνικές αποτρεπτικές δυνατότητες είναι υψηλότερες από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, δήλωσε ο Πούτιν.

Η κούρσα για τα πυρηνικά ξεκίνησε

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι η Μόσχα έχει ήδη εμπλακεί σε μια «κούρσα» πυρηνικών εξοπλισμών με μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να δοκιμάσει πυρηνικά όπλα εάν το έκαναν οι ΗΠΑ, ο Πούτιν απάντησε ότι ορισμένες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο δοκιμών τέτοιων όπλων και ότι η Ρωσία θα ήταν επίσης έτοιμη να πραγματοποιήσει μια δοκιμή εάν το έκαναν και άλλες.

Θα απαντήσουμε αν οι ΗΠΑ δώσουν πυραύλους κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία

Για το ουκρανικό, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε, πως η Ρωσία θα απαντήσει ενισχύοντας την αεράμυνά της εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφωνήσει να παράσχει πυραύλους κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία.

Ελπίζω ότι Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν«γύρισαν σελίδα»

Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι ελπίζει ότι η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν «γύρισαν σελίδα» μετά την πτώση του επιβατικού αεροσκάφους των Αζερμπαϊτζάν Αερογραμμών.

Ο Πούτιν δήλωσε στον ηγέτη του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ την Πέμπτη ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι εξερράγησαν κοντά στο αεροπλάνο, αφού ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον ρωσικό εναέριο χώρο, σε ένα περιστατικό που σκότωσε 38 άτομα.

Είπε επίσης ότι η Μόσχα θα καταβάλει αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το Νόμπελ Ειρήνης 2025

Υπενθυμίζεται πως στη 58χρονη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο (ή Ματσάντο) – και όχι στον Ντόναλντ Τραμπ – απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης 2025.

O πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ ανακοίνωσε τον νικητή του πιο σημαντικού (ίσως) βραβείου της ανθρωπότητας, ενώ χιλιάδες χρήστες του Χ παρακολουθούσαν live.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για την ακούραστη δουλειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Η Ματσάδο, η αποκαλούμενη "λιμπερταδόρα" (απελευθερώτρια), είναι υποχρεωμένη να ζει κρυμμένη στη χώρα της, σύμφωνα με την επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης.

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο εξαιρετικά υποδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το περίβλεπτο βραβείο, Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, από το Όσλο.

«Όταν αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι κρίσιμο να αναγνωρίζονται οι θαρραλέοι υποστηρικτές της ελευθερίας που ορθώνουν το ανάστημά τους και αντιστέκονται», σημείωσε στην ανακοίνωσή της, η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης.

Η 58χρονη Ματσάδο «είναι μια σημαντική φυσιογνωμία της ενότητας στους κόλπους μιας πολιτικής αντιπολίτευσης που ήταν άλλοτε βαθιά διχασμένη, μιας αντιπολίτευσης που βρήκε έδαφος συνεννόησης για τη διεκδίκηση ελεύθερων εκλογών και μιας αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης», πρόσθεσε ο πρόεδρος της επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.