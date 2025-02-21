Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα τον προσφυγικό καταυλισμό της Τουλκάρεμ, στη βόρεια Δυτική Όχθη, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις εδώ και πολλές εβδομάδες.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα ενταχθούν, με αφορμή τις χθεσινοβραδινές βομβιστικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών λεωφορείων.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, ο οποίος βρέθηκε επίσης στον ίδιο καταυλισμό σήμερα, είπε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να εντείνει τις επιχειρήσεις του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά τις επιθέσεις στα λεωφορεία, το βράδυ της Πέμπτης, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Από τις εκρήξεις των αυτοσχέδιων ωρολογιακών μηχανισμών καταστράφηκαν ολοσχερώς τρία λεωφορεία. Άλλες δύο βόμβες εξουδετερώθηκαν από τους πυροτεχνουργούς.

Λίγες ημέρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από 15 μήνες πολέμου, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη βόρεια Δυτική Όχθη. Η επιχείρηση αυτή εκτείνεται σε πολλούς προσφυγικούς καταυλισμούς κοντά στις πόλεις Τζενίν, Τουλκάρεμ και Τούμπας. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40.000 εκτοπίστηκαν, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

«Ο στρατός κάνει πολύ σημαντική δουλειά εναντίον της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων που θέλουν να μας βλάψουν», είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις ενέτειναν τις επιχειρήσεις τους στους καταυλισμούς όπου κρύβονται, όπως λέει, οι Παλαιστίνιοι μαχητές.

«Θα διεισδύσουμε στα τρομοκρατικά προπύργια, θα καταστρέψουμε ολόκληρους δρόμους τους οποίους χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, όπως και τα σπίτια τους. Θα εξοντώσουμε τους τρομοκράτες, τους διοικητές», προειδοποίησε.

«Έφοδο και επιθετικότητα» καταγγέλλει η Ραμάλα για την επίσκεψη Νετανιάχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον προσφυγικό καταυλισμό της Τουλκάρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μια "έφοδο", μια "επιθετικότητα" κατά του κατεχόμενου αυτού εδάφους.

Το υπουργείο κατήγγειλε σε ανακοίνωση, "την έφοδο στον προσφυγικό καταυλισμό ως εκδήλωση της επιμονής του Ισραήλ, της δύναμης κατοχής, όχι μόνο στην επιθετικότητά του κατά του παλαιστινιακού λαού, αλλά και στις εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, τις κατεδαφίσεις σπιτιών και τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς Παλαιστινίων".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

