Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εξαπολυθεί «εντατική επιχείρηση εναντίον κέντρων τρομοκρατίας» στη Δυτική Όχθη, μετά τις εκρήξεις σε σταθμευμένα και άδεια λεωφορεία σε περιοχή κοντά στο Τελ Αβίβ χθες Πέμπτη που η αστυνομία απέδωσε σε «τρομοκρατικές» ενέργειες.

Οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου ανέφεραν μέσω X ότι, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση στην οποία προέδρευσε με παρόντες τον υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, τον διευθυντή της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία/εσωτερική ασφάλεια) και τον αρχηγό της αστυνομίας, ο πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να διεξαγάγει «εντατική επιχείρηση εναντίον κέντρων τρομοκρατίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια» και την αστυνομία και τη Σιν Μπετ να εντείνουν την «προληπτική δραστηριότητα για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων σε ισραηλινές πόλεις».

Υπενθυμίζεται ότι η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε χθες βράδυ εκρήξεις σε τρία σταθμευμένα λεωφορεία καθώς και την εξουδετέρωση άλλων δυο εκρηκτικών μηχανισμών. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Οι μηχανισμοί σε δύο λεωφορεία δεν εξερράγησαν, είπαν οι αρχές, προσθέτοντας ότι «μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στα σημεία, αναζητώντας υπόπτους».

Η υπουργός Μεταφορών Miri Regev διέκοψε την κυκλοφορία όλων των λεωφορείων και τρένων και ελαφρών σιδηροδρομικών συρμών στη χώρα, προκειμένου να διενεργηθούν έλεγχοι για εκρηκτικούς μηχανισμούς, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τουλάχιστον ένα λεωφορείο να φλέγεται σε χώρο στάθμευσης, με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται από πάνω.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Aryeh Doron δήλωσε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν ακόμη να εντοπίσουν περαιτέρω εκρηκτικούς μηχανισμούς στο Τελ Αβίβ.

«Οι δυνάμεις μας εξακολουθούν να χτενίζουν την περιοχή», δήλωσε ο Doron στο Channel 12 αμέσως μετά τις εκρήξεις, προσθέτοντας ότι το κοινό πρέπει να είναι σε επιφυλακή για «κάθε ύποπτη τσάντα ή αντικείμενο».

«Μπορεί να είμαστε τυχεροί αν πράγματι οι τρομοκράτες ρύθμισαν αυτά τα χρονόμετρα σε λάθος ώρα. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να το προσδιορίσουμε», δήλωσε χθες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, βάρους 5 κιλών, είχε μήνυμα που έγραφε «Εκδίκηση από το Τουλκαρέμ» - αναφερόμενο σε πρόσφατη αντιτρομοκρατική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan μετέδωσε ότι η υπουργός Μεταφορών Miri Regev διέκοψε το ταξίδι της στο Μαρόκο και θα επιστρέψει στο Ισραήλ.

Οι εκρήξεις ήταν μια έντονη υπενθύμιση των καταστροφικών βομβιστικών επιθέσεων σε λεωφορεία στο Ισραήλ που ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα της παλαιστινιακής εξέγερσης της δεκαετίας του 2000, αν και τέτοιες επιθέσεις είναι πλέον σπάνιες.

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για τις εκρήξεις.

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε προσφυγικούς καταυλισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ σπίτια και υποδομές έχουν κατεδαφιστεί.

Οι εκρήξεις λεωφορείων σημειώθηκαν εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ μετά από 16 μήνες πολέμου. Η Χαμάς απελευθέρωσε την Πέμπτη τις σορούς τεσσάρων ομήρων.

Η κατάπαυση του πυρός έχει διατηρηθεί από την εφαρμογή της στις 19 Ιανουαρίου, παρά τις κατηγορίες του Ισραήλ και της Χαμάς για παραβιάσεις.

Πηγή: skai.gr

