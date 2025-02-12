Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε και αυτός από την πλευρά του τη Χαμάς με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας εάν το παλαιστινιακό κίνημα δεν απελευθερώσει ομήρους μέχρι το Σάββατο, λέγοντας πως «θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως, όπως ακριβώς υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ».

«Αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει ομήρους, τότε δεν υπάρχει συμφωνία και υπάρχει πόλεμος», είπε ο Κατς κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο κέντρο διοίκησης της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Ισραηλινού Στρατού.

Ο Ισραηλινός υπουργός παράλληλα τόνισε ότι ενδεχόμενες νέες μάχες στη Γάζα «θα διαφέρουν ως προς την έντασή τους σε σύγκριση με αυτές πριν από την κατάπαυση του πυρός και δεν θα σταματήσουν μέχρι τη συντριβή της Χαμάς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ θα επιτρέψουν επίσης την υλοποίηση του οράματος του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για τη Γάζα».

Αναφερόταν στο σχέδιο Τραμπ να θέσει τη Λωρίδα της Γάζας υπό αμερικανικό έλεγχο, να εκτοπίσει τους 2,2 Παλαιστινίους κατοίκους εκεί και να χτίσει μια "Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής"

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας κρέμεται από μια κλωστή και εν μέσω απειλών από Ισραήλ, ΗΠΑ, Χαμάς καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες από μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτο και Κατάρ - για να διασωθεί η συμφωνία και να αποτραπεί η επιστροφή στις εχθροπραξίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

