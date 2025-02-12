Λευκορωσία: Απελευθέρωσε 3 κρατουμένους - Ανάμεσά τους ένας Αμερικανός

Τρεις κρατούμενοι στη Λευκορωσία, ένας εκ των οποίων έχει την αμερικανική υπηκοότητα, απελευθερώθηκαν και παρελήφθησαν από τις αμερικανικές αρχές, που τους μετέφεραν στη Λιθουανία, ανέφερε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο ειδικός απεσταλμένος για τις Υποθέσεις Ομήρων, Άνταμ Μπέλερ.

«Βγάλαμε από τη Λευκορωσία τρεις κρατούμενους», είπε ο Μπέλερ, χωρίς να κατονομάσει τον Αμερικανό πολίτη.

«Ήταν μια ειδική επιχείρηση, κατά την οποία περάσαμε τα σύνορα της Λευκορωσίας και πήγαμε στο Μινσκ για να συναντήσουμε τους Λευκορώσους ομολόγους μας που μας παρέδωσαν τους τρεις κρατουμένους. Τους μεταφέραμε μέσω Λιθουανίας. Υπάρχει ένας Αμερικανός πολίτης ανάμεσά τους», είπε ένας άλλος Αμερικανός διπλωμάτης, ο Κρις Σμιθ, που είναι αρμόδιος για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι την απελευθέρωση όλων των Αμερικανών», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την απελευθέρωση «ενός Αμερικανού και δύο άλλων προσώπων».

Σύμφωνα με έναν πολιτικό σύμβουλο της ηγέτιδας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, Σβιετλάνα Τιχανόφσκαγια, αποφυλακίστηκε ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Αντρέι Κουζνέτσικ, ο οποίος τώρα βρίσκεται «ασφαλής στο Βίλνιους».

Ο Κουζνέτσικ εργαζόταν για το Radio Free Europe/Radio Liberty.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

