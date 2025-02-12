Οι νέοι στη Γερμανία ψηφίζουν Πρασίνους και Αριστερά

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, αν ψήφιζαν στη Γερμανία μόνο νέοι, τα δημοσκοπικά ευρήματα θα ήταν διαφορετικά από τα συνήθη. Μία όμως πολιτική δύναμη παραμένει (σχεδόν) σταθερή χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις



Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει. Το πρώτο ντιμπέιτ μεταξύ του Σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς, νυν καγκελάριου, και του Χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς, «εν αναμονή» καγκελάριου, όπως πολλοί τον αποκαλούν, δεν εντυπωσίασε. «Βαρετό, αναμενόμενο, χλιαρό» χαρακτηρίστηκε μάλιστα από νεαρούς influencer που σχολίαζαν ζωντανά το ντιμπέιτ στη γερμανική δημόσια τηλεόραση. Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται η μεγάλη τηλεμαχία με το σύνολο των υποψήφιων καγκελάριων.



Και μπορεί στη συνολική εικόνα, βάσει όλων των δημοσκοπήσεων του τελευταίου ενάμιση χρόνου, οι Χριστιανοδημοκράτες να παραμένουν σταθερά με διαφορά πρώτοι, ακολουθούμενοι από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία στη δεύτερη θέση, όμως μια νέα δημοσκόπηση για το πώς ψηφίζουν οι νέοι αποτυπώνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

19% για Πρασίνους και Αριστερά στη νεολαία

Η νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των δικτύων ntv και RTL αφορά ψηφοφόρους 18 έως 29 ετών και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: Στην πρώτη θέση, με 19% αμφότεροι, ισοψηφούν οι Πράσινοι και η Αριστερά, ενώ η ακροδεξιά AfD είναι τρίτη με μικρή διαφορά και κινείται στο 17%.



Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την εικόνα των παραδοσιακών κομμάτων που εμφανίζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που αφορούν το σύνολο του εκλογικού σώματος, η Εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζει σχετικά σταθερή εικόνα: από τη δεύτερη στην τρίτη θέση.



Οι Χριστιανοδημοκράτες καταφέρνουν να προσεγγίσουν μόλις ένα ποσοστό γύρω στο 14%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες του Σολτς έχουν καταστροφικά ποσοστά, που δεν ξεπερνούν το 7%. Οι Φιλελεύθεροι 6% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ μόλις 4%.



Ενδιαφέρον έχει πάντως ιδιαίτερα το εξής δημοσκοπικό εύρημα: στις εκλογές του 2021 οι νέοι είχαν ψηφίσει Ακροδεξιά μόλις κατά 8%, ενώ πλέον το ποσοστό αγγίζει το 17%, χάρη στη μεγάλη απήχηση που έχει, λένε ειδικοί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Πάντως, η πρωτιά σε Πρασίνους και Αριστερά στους νέους δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό και τις μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γερμανία τις τελευταίες εβδομάδες, με μεγάλη συμμετοχή διαδηλωτών νεαρών ηλικιών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.