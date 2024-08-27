Καμία υποχώρηση στο ζήτημα του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας δεν προτίθεται να κάνει το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, το γραφείο του Νετανιάχου απέρριψε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι το Ισραήλ συμφώνησε να μειώσει τις δυνάμεις του στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου υποστηρίζει την αρχή ότι το Ισραήλ θα παραμείνει φυσικά στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, από το Κερέμ Σαλόμ μέχρι τη θάλασσα», ανέφερε τη Δευτέρα.

Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, συνεχίζονται στο Κάιρο, στις οποίες συμμετέχει μια ισραηλινή ομάδα χαμηλότερου επιπέδου.

Σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Al-Akhbar, οι μεσολαβητές επιδίωξαν «μικρές προσαρμογές» στο σχέδιο συμφωνίας που κατατέθηκε στις 2 Ιουλίου και στο οποίο είχε συμφωνήσει η Χαμάς. Η συμφωνία περιλάμβανε σταδιακή μείωση των δυνάμεων των IDF στην κρίσιμη ζώνη ασφαλείας μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, γνωστή ως Διάδρομος της Φιλαδέλφειας.

Δεν θα υπήρχε καμία κατασκευή σε αυτόν τον διάδρομο κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας, σύμφωνα με την Al-Akhbar, και δεν θα υπήρχαν αλλαγές στο status quo.

Αποκλιμάκωση του κινδύνου

Ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος ενός ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή μειώθηκε κάπως μετά την ανταλλαγή πυρών χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ , αλλά το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο καθώς εξετάζει ένα χτύπημα κατά του Ισραήλ, δήλωσε τη Δευτέρα ο ανώτατος στρατηγός των ΗΠΑ.

Ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας πτέραρχος Μπράουν, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, είπε στο Reuters ότι «είχες δύο πράγματα που ήξερες ότι θα συνέβαιναν. Το ένα είχε ήδη συμβεί. Τώρα εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο».

«Το πώς θα απαντήσει το Ιράν θα υπαγορεύσει και το πώς θα απαντήσει το Ισραήλ και αν θα υπάρξει μια ευρύτερη σύγκρουση ή όχι».

Αδειάζει το νοσοκομείο στη Γάζα καθώς πλησιάζουν οι ισραηλινές δυνάμεις

Ένα από τα τελευταία λειτουργικά νοσοκομεία της Γάζας αδειάζει τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση των γειτονικών περιοχών σηματοδοτώντας μια πιθανή χερσαία επιχείρηση σε μια πόλη που είχε σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Το Νοσοκομείο Μαρτύρων Al-Aqsa στο Deir al-Balah είναι το κύριο νοσοκομείο που εξυπηρετεί την κεντρική Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει διατάξει την εκκένωση του, αλλά οι ασθενείς και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί φοβούνται ότι μπορεί να γίνει στόχος επιδρομής.

Πηγή: skai.gr

