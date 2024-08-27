Διαφωνίες για τους κανόνες με τους οποίους θα διεξαχθεί το ντιμπέιτ του Σεπτεμβρίου προβάλλουν τα επιτελεία των δύο υποψήφιων για την προεδρία των ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αποχώρηση από τη διαδικασία.

Οι δύο πλευρές διαφωνούν για το αν τα μικρόφωνα θα παραμένουν ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης ακόμα με το επιτελείο της Αντιπροέδρου να επιδιώκει «ανοιχτά μικρόφωνα» σε αντίθεση με το επιτελείο του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αποχωρήσει από τη διαδικασία, κατηγορώντας μάλιστα το δίκτυο ABC ως μεροληπτικό. "Γιατί να κάνω το Debate εναντίον της Κάμαλα Χάρις σε αυτό το δίκτυο;" Έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Χάρις, Μπράιαν Φάλον, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το επιτελείο της αντιπροέδρου ήθελε ο τηλεοπτικός σταθμός να διατηρεί τα μικρόφωνα των υποψηφίων ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ακόμα και όταν ο αντίπαλός μιλάει.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε χθες Δευτέρα στην αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις κατηγορώντας τη για τη χαοτική αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, κατά τη διάρκεια τελετής για την απότιση φόρου τιμής σε δεκατρείς στρατιωτικούς πεσόντες στην Καμπούλ, τρία χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, υποψήφιος για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν για το πώς έγινε η αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από την Καμπούλ το 2021, μαύρη κηλίδα στη θητεία του Δημοκρατικού· πλέον, στρέφει τα φραστικά πυρά του στην Κάμαλα Χάρις, που πήρε την σκυτάλη από τον απερχόμενο πρόεδρο και θα είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές.

Μπροστά στην εθνική ένωση των μελών της Εθνοφρουράς στο Ντιτρόιτ, ο 78χρονος πρώην πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων χαρακτήρισε το επεισόδιο αυτό «ταπείνωση» για τις ΗΠΑ, που «προκάλεσαν η Κάμαλα Χάρις (και) ο Τζο Μπάιντεν».

Οι Ταλιμπάν, στην εξουσία έκτοτε στο Αφγανιστάν, κυρίευσαν την Καμπούλ, την πρωτεύουσα, τη 15η Αυγούστου 2021, καθώς κατέρρεε η κυβέρνηση που υποστήριζαν οι ΗΠΑ.

Μερικές ημέρες αργότερα, την 26η Αυγούστου, εν μέσω χάους, επίθεση βομβιστή-καμικάζι στοίχισε τη ζωή σε 13 αμερικανούς στρατιωτικούς και 170 Αφγανούς στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, που ήταν γεμάτο κόσμο και πολιορκημένο από χιλιάδες πολίτες που ήθελαν απεγνωσμένα να φύγουν από τη χώρα.

Ο Ρεπουμπλικάνος βρήκε στο ζήτημα αυτό ευκαιρία να επιτεθεί στην αντίπαλό του: «Καθ’ ομολογία της, η Κάμαλα Χάρις διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στην καταστροφική αποχώρηση (των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων) από το Αφγανιστάν», τόνισε η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του υποψηφίου ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου σε ανακοίνωσή της.

Ο τελευταίος την κατηγόρησε πως «γέλασε όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε για τους αμερικανούς πολίτες που παραμένουν παγιδευμένοι στο Αφγανιστάν».

Τον Απρίλιο του 2023, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση για την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας την αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά προσάπτοντας στον κ. Τραμπ πως δημιούργησε τις συνθήκες που οδήγησαν στην άτακτη υποχώρηση.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν επιχειρηματολόγησε πως συμφωνία που σύναψαν τον Φεβρουάριο του 2020 η κυβέρνηση του τότε προέδρου Τραμπ και οι Ταλιμπάν έφερε τη νέα κυβέρνηση Μπάιντεν προ αδιεξόδου, αναγκάζοντάς τη να ορίσει ημερομηνία αποχώρησης αλλά χωρίς να έχει καταρτιστεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την εκτέλεσή της.

Η Κάμαλα Χάρις έδωσε στη δημοσιότητα ανακοίνωση με την οποία απέτισε φόρο τιμής στους «13 αφοσιωμένους πατριώτες» προσθέτοντας ότι «προσεύχεται» για τις οικογένειές τους. «Η καρδιά μου ραγίζει για την οδύνη και την απώλειά τους», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος έχει επικριθεί επανειλημμένα για εμπρηστικά σχόλια και πράγματα που φέρεται να έχει πει κατ’ ιδίαν για βετεράνους του αμερικανικού στρατού. Στις αρχές του μήνα, έκρινε πως η κορυφαία τιμητική διάκριση για τους πολίτες στη χώρα είναι «πολύ καλύτερη» από τα παράσημα που δίνονται σε στρατιωτικούς, διότι αυτοί οι τελευταίοι είναι «σε πολύ άσχημη κατάσταση» ή «νεκροί» όταν τους απονέμονται.

