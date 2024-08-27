Η παρείσφρηση κινεζικού στρατιωτικού αεροσκάφους στον ιαπωνικό εναέριο χώρο αποτελεί «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της Ιαπωνίας, τόνισε σήμερα ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, την επομένη του συμβάντος, στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας.

«Η παραβίαση του εναέριου χώρου μας από κινεζικό στρατιωτικό αεροσκάφος είναι όχι μόνο σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας μας, αλλά επίσης απειλή για την ασφάλειά μας και είναι εντελώς απαράδεκτη», τόνισε ο Γιοσιμάσα Χαγιάσι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στο Τόκιο.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, κινεζικό «κατασκοπευτικό» αεροσκάφος τύπου Y-9JZ παρεισέφρησε στον ιαπωνικό εναέριο χώρο χθες Δευτέρα, περί τις 11:29 (τοπική ώρα· 05:29 ώρα Ελλάδας), και παρέμεινε σε αυτόν για περίπου 2 λεπτά.

«Αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη και ανακοινωμένη παρείσφρηση κινεζικού στρατιωτικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο μας αφότου λάβαμε μέτρα» για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών, τόνισε ο κ. Χαγιάσι στον Τύπο.

«Επιφυλασσόμαστε να δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση ως προς τον σκοπό της ενέργειας του κινεζικού αεροσκάφους. Πάντως, οι πρόσφατες στρατιωτικές δραστηριότητες της Κίνας κοντά στην Ιαπωνία τείνουν να εξαπλώνονται και να γίνεται ολοένα πιο ενεργές», πρόσθεσε.

«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Κίνας και θα λάβει όλα τα πιθανά μέτρα για να εξασφαλίσει την άγρυπνη παρακολούθηση» κάθε κινεζικής κίνησης, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

