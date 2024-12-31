Νετανιάχου: Bγήκε από το νοσοκομείο για να πάει στην Κνεσέτ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρακολούθησε σήμερα μια κρίσιμη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού, λιγότερο από 48 ώρες αφότου υποβλήθηκε σε εγχείρηση προστάτη.

Καθώς ο συνασπισμός του έχει αποδυναμωθεί, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χρειάστηκε να βγει από το νοσοκομείο για να πάει προσωπικά στην Κνεσέτ, όπου εμφανίστηκε να είναι υγιής.

Ο 75χρονος Ισραηλινός ηγέτης υποβλήθηκε με επιτυχία σε αφαίρεση προστάτη το βράδυ της Κυριακής, ενόσω η χώρα του είναι σε πόλεμο εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

"Ο πρωθυπουργός ξύπνησε από την αναισθησία και πηγαίνει καλά. Μεταφέρθηκε σε μονάδα ανάνηψης και θα παραμείνει υπό παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες", είχε γνωστοποιήσει μετά την επέμβαση το ιατρικό κέντρο Hadassah της Ιερουσαλήμ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε χειρουργηθεί για αντιμετώπιση κήλης φέτος τον Μάρτιο, αφότου τον Ιούλιο του 2023 του είχε τοποθετηθεί βηματοδότης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.