Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία νωρίς το πρωί της Τρίτης, χτυπώντας την πρωτεύουσα και άλλες περιοχές με πολλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε απειλή βαλλιστικού πυραύλου στις 3:00 π.μ. (01:00 ώρα Ελλάδας), με τουλάχιστον δύο εκρήξεις που ακούστηκαν στο Κίεβο λίγα λεπτά αργότερα. Μια άλλη προειδοποίηση πυραύλων εκδόθηκε στις 8:00 π.μ. ακολουθούμενη από τουλάχιστον μία έκρηξη στην πόλη. Συντρίμμια πυραύλων έπεσαν στην περιοχή Darnytskyi της πρωτεύουσας χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ανακοίνωσε η τοπική διοίκηση.

Οι αρχές στη βορειοανατολική περιοχή Sumy ανέφεραν πλήγματα κοντά στην πόλη Shostka, όπου ο δήμαρχος Mykola Noha είπε ότι 12 κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές καθώς και δύο εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Είπε ότι ορισμένα «κτίρια κοινωνικής υποδομής» καταστράφηκαν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε επίσης πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο αρκετές άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Περίπου η μισή ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας έχει καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και οι κυλιόμενες διακοπές ρεύματος είναι συνηθισμένες και ευρέως διαδεδομένες.

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου έχουν παράσχει συστήματα αεράμυνας για να βοηθήσουν την Ουκρανία να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές, αλλά η Ρωσία προσπάθησε να συντρίψει την αεράμυνα της με συνδυασμένα πλήγματα που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι ρωσικές επιθέσεις έρχονται καθώς επικρατεί αβεβαιότητα κατά τη διάρκεια της σχεδόν τριετούς σύγκρουσης. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τον επόμενο μήνα, έχει δεσμευτεί να τερματίσει τον πόλεμο και έχει βάλει σε αμφιβολία εάν η ζωτική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο θα συνεχιστεί.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον όπλα 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, καθώς η κυβέρνησή του εργάζεται γρήγορα για να δαπανήσει όλα τα χρήματα που έχει στη διάθεσή του για να βοηθήσει το Κίεβο να αντιμετωπίσει τη Ρωσία προτού ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του.

