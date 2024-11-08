Επίθεση κατά Ισραηλινών τη νύχτα στο Άμστερνταμ,  μετά τον αγώνα  Άγιαξ -Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίντεο 

Για ένα «πολύ βίαιο» και «φρικιαστικό» επεισόδιο, με στόχο Ισραηλινούς πολίτες στο Άμστερνταμ, ενημερώθηκε σήμερα τα ξημερώματα ο ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ολλανδικά και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μετά τη λήξη του παιχνιδιού Άγιαξ - Μακάμπι Τελ Αβίβ, ομάδες φιλοπαλαιστίνιων έστησαν ενέδρα και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπι, έξω από το γήπεδο.

Από τις συγκρούσεις προκλήθηκε χάος ενώ από την ισραηλινή κυβέρνηση αναφέρονται τουλάχιστον 10 τραυματίες και 2 αγνοούμενοι. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για 100 τραυματίες.

Η Jerusalem Post αναφέρει ότι το «κυνηγητό» κατά των ισραηλινών στους δρόμους του Άμστερνταμ συνεχιζόταν και νωρίς το πρωί, παρά την ισχυρή παρουσία της ολλανδικής αστυνομίας.

Οι αρχές λένε ότι η κατάσταση έχει ηρεμήσει την τελευταία ώρα και οι Ισραηλινοί έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν σε προστατευμένο σημείο. Εκπρόσωπος της ολλανδικής αστυνομίας είπε ότι 57 έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.

Due to the ongoing pogrom in Amsterdam, Prime Minister Netanyahu is coordinating a rescue mission with the IDF, and are sending cargo aircraft and two planes from the Hercules squadron with medical and rescue teams.@MathildaHeller https://t.co/Ib8Mzad2nd — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 8, 2024

Το ισραηλινό υπουργείο εθνικής ασφαλείας κάλεσε επίσης τους ισραηλινούς πολίτες στην ολλανδική πόλη να παραμείνουν στα δωμάτια των ξενοδοχείων τους μετά τις επιθέσεις,.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισραηλινούς οπαδούς να ξυλοκοπούνται, να κυνηγιούνται από τον όχλο με μαχαίρια και να αποφεύγουν να χτυπηθούν από οχήματα την τελευταία στιγμή.

🇳🇱🇮🇱⚡- Over 100 Israelis have been injured according to Israeli media - Amsterdam, Netherlands.



🇳🇱🇮🇱⚡- Israeli Minister of National Security Itamar Ben-Gvir has called the Interior Minister of Netherlands. pic.twitter.com/AcCAbYhzj3 — 🔞 SA911 (@Zulu72944051488) November 8, 2024

Με εντολή Νετανιάχου δύο πολιτικά αεροσκάφη της της El Al απογειώθηκαν για το Άμστερνταμ, προκειμένου να μεταφέρουν πίσω στη χώρα με ασφάλεια τους ισραηλινούς πολίτες, ενώ ο ισραηλινός ΥΠΕΞ ζήτησε τη συνεργασία των ολλανδικών αρχών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να στείλει επιπλέον «δυο μεταγωγικά» C-130 με υγειονομικό υλικό για τους τραυματίες και σωστικά συνεργεία να επιβαίνουν σ’ αυτά, σε «συντονισμό με την ολλανδική κυβέρνηση».

🇳🇱🇮🇱⚡- "Prime Minister Netanyahu and the new Foreign Minister Sa'ar have now spoken, are updated and involved in what is happening in Amsterdam and are in contact with the professionals involved in dealing with the difficult events," - Motty Castel, journalist for Channel 14. pic.twitter.com/4lOKvz2ZOC — 🔞 SA911 (@Zulu72944051488) November 8, 2024

Μάλιστα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, πριν ακόμα ξημερώσει, ο Ισραηλινός Πρέσβης στην Ολλανδία συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του Άμστερνταμ, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Όπως αναφέρει το Times of Israel, ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, κατήγγειλε τις βιαιοπραγίες ως «πογκρόμ» κατά των Εβραίων.

