Η Ρωσία επαναπατρίζει σχεδόν 90 υπηκόους της από τον Λίβανο

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε ότι αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 με Ρώσους πολίτες προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Μόσχας

Ρωσικό αεροσκάφος μετέφερε αργά χθες Πέμπτη το βράδυ στην πατρίδα τους 89 υπηκόους της Ρωσίας, ανάμεσά τους 34 παιδιά, από τον Λίβανο, έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε μέσω Telegram ότι αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 με τους Ρώσους πολίτες που αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Νταμαντιένταβα της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

