Ρωσικό αεροσκάφος μετέφερε αργά χθες Πέμπτη το βράδυ στην πατρίδα τους 89 υπηκόους της Ρωσίας, ανάμεσά τους 34 παιδιά, από τον Λίβανο, έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε μέσω Telegram ότι αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 με τους Ρώσους πολίτες που αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Νταμαντιένταβα της Μόσχας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
