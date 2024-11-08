Ρωσικό αεροσκάφος μετέφερε αργά χθες Πέμπτη το βράδυ στην πατρίδα τους 89 υπηκόους της Ρωσίας, ανάμεσά τους 34 παιδιά, από τον Λίβανο, έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε μέσω Telegram ότι αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 με τους Ρώσους πολίτες που αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Νταμαντιένταβα της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

